كورتوا يعزز استثماراته في كرة القدم .. 3 أندية ضمن محفظة NXTPLAY

وسّع الدولي البلجيكي تيبو كورتوا حارس نادي ريال مدريد، استثماراته في قطاع كرة القدم عبر الاستحواذ على حصة أقلية في نادي راسينج جينك البلجيكي، النادي الذي شهد انطلاق مسيرته الاحترافية قبل انتقاله إلى تشيلسي عام 2011، وفقا للبيان الصادر من النادي.

وجاءت الصفقة بعد نحو 3 أشهر فقط من دخول كورتوا كمستثمر في نادي لو مان الفرنسي الصاعد حديثاً إلى دوري الدرجة الأولى، في خطوة تعكس توجهه المتزايد نحو الاستثمار الرياضي بالتوازي مع مسيرته داخل الملاعب.

استثمار عبر منصة NXTPLAY

تمت الصفقة من خلال شركة “NXTPLAY” المتخصصة في الاستثمار بقطاعات الرياضة والإعلام والتكنولوجيا، والتي شارك كورتوا في تأسيسها وتتخذ من مدريد مقراً لها.

ولم يكشف الطرفان عن قيمة الاستثمار أو حجم الحصة التي حصل عليها الحارس البلجيكي، إلا أن الشركة ستحصل على تمثيل داخل مجلس إدارة النادي، ومن المتوقع أن يشغل هذا المقعد غونزالو فيلا، الشريك التجاري لكورتوا، والذي يمثل الشركة بالفعل في استثماراتها الكروية الأخرى.

وبانضمام جينك إلى محفظة NXTPLAY، ترتفع استثمارات الشركة في كرة القدم إلى ثلاثة أندية، بعد نادي لو مان الفرنسي ونادي إكستريمادورا الإسباني.

جينك يسعى لجذب 60 مليون يورو

يأتي دخول كورتوا ضمن خطة أوسع لتعزيز القاعدة الرأسمالية للنادي البلجيكي، الذي يستهدف جمع تمويلات تصل إلى 60 مليون يورو خلال السنوات المقبلة لدعم نموه الرياضي والتجاري.

وكان جينك قد سجل إيرادات قياسية تجاوزت 100 مليون يورو خلال العام الماضي، مستفيداً من نشاطه التجاري ونجاح أكاديمية الشباب التي خرّجت عدداً من أبرز المواهب الأوروبية.

كورتوا، قال في بيان صادر عن النادي: “أشعر بأن هذا الاستثمار يمثل عودة إلى المنزل. أريد المساهمة في مواصلة نمو النادي وتعزيز طموحاته الرياضية، من ليمبورغ إلى قمة كرة القدم الأوروبية”.

وأضاف أن جينك يمتلك “أسساً رياضية ومالية قوية، إلى جانب واحدة من أبرز أكاديميات تطوير اللاعبين”.

تحول قانوني يفتح الباب أمام المستثمرين

شهد جينك مطلع العام الجاري تحولاً مؤسسياً مهماً بعد انتقاله من هيكل غير ربحي إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، وهو ما أتاح له استقطاب رؤوس أموال خارجية للمرة الأولى.

وجاءت هذه الخطوة بعد تدقيق من السلطات الضريبية البلجيكية في الأنشطة التجارية للنادي، ما دفع الإدارة إلى إعادة هيكلة الكيان القانوني بما يتماشى مع توسع أعماله التجارية.

وبموجب الهيكل الجديد، أصبح كورتوا أول مستثمر خارجي يدخل رأسمال النادي، فيما يراهن جينك على أن تسهم مكانته العالمية وشبكة علاقاته في جذب مستثمرين إضافيين خلال المرحلة المقبلة.

تعديلات إدارية وخطط طويلة الأجل

تزامناً مع دخول المستثمر الجديد، أقر النادي مجموعة من التغييرات الإدارية، شملت تعيين ماثيو سيليسن رئيساً للنادي، واستمرار بيتر كرونين في منصب الرئيس التنفيذي، فيما تولى هيرمان نايس منصب نائب الرئيس.

كما مدد النادي عقد المدير الرياضي ديميتري دي كوندي، المسؤول عن ملف كرة القدم منذ نهاية عام 2021، في خطوة تعكس رغبة الإدارة في الحفاظ على الاستقرار الفني والإداري خلال المرحلة المقبلة.