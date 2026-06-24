تتميز مباريات كأس العالم بأجواء خاصة، من شاشات عرض النتائج الضخمة، والأنوار الساطعة، إلى الموسيقى التي تصدح من مكبرات الصوت العملاقة. لكن ما الذي يوقد كل هذا السحر؟

بحسب صحيفة "ذا إندبندنت"، التي نقلت دراسة أجرتها شركة الكهرباء "بايلس باور" ومقرها تكساس، من المتوقع أن تنفق المدن الأمريكية السبع المستضيفة للمباريات أكثر من 860 ألف دولار إجمالاً على فواتير الكهرباء لتشغيل الملاعب أثناء المباريات. وتسجل الملاعب المغلقة بالكامل أو جزئيا أعلى فواتير كهرباء.

وجاء في الدراسة: "إن النظر إلى استخدام الكهرباء على أساس كل مباراة على حدة، بدلاً من الإجماليات، يكشف عن نمط واضح، نوع سقف الملعب له تأثير كبير على الطاقة المطلوبة لكل مباراة".

تكاليف فواتير الكهرباء

توقع التقرير أن تدفع مدينة لوس أنجلوس المبلغ الأعلى لكل مباراة في ملعبها بقيمة 19108 دولار، تليها سان فرانسيسكو 16432 دولار، ثم نيويورك/نيوجيرسي 13179 دولار، وبوسطن 12367 دولار، وأتلانتا 11839 دولار.

أما بالنسبة لإجمالي التكاليف لكل مدينة، فستكون الأعلى في لوس أنجلوس بتكلفة 152864 دولار مقابل ثماني مباريات، والأقل في سياتل، حيث يتوقع أن تكلف ست مباريات 38106 دولار.

أما بالنسبة للاستهلاك الفعلي للطاقة، فتتصدر دالاس القائمة باستهلاك متوقع يبلغ 99925 كيلووات/ساعة، وهو ما يكفي لتزويد ما يزيد عن ألف منزل في المنطقة بالطاقة لمدة شهر كامل.

يتوقع أن تستهلك هيوستن 97344 كيلووات/ساعة، وهو ما يمكن أن يزود 785 منزلاً في المنطقة بالطاقة لمدة شهر، في حين ستستخدم أتلانتا ثالث أكبر كمية من الطاقة بـ 96020 كيلووات/ساعة، وهو ما يكفي لإبقاء المصابيح مضاءه في 884 منزلا.

تجدر الإشارة إلى أن المدن الثلاث الأكثر استهلاكاً للطاقة في كأس العالم هذا هي مدن تضم ملاعب مغلقة ذات أسقف، والتي تتطلب طاقة أكبر لتشغيل أنظمة تكييف الهواء فيها.

ارتفاع تكاليف التجربة للجماهير

تعد فواتير الكهرباء التي تواجهها المدن جزءاً من سياق أوسع يخص التكلفة المرتفعة لتجربة كأس العالم الحالية.

فقد وصلت أسعار التذاكر إلى 10 أضعاف أسعار بعض المباريات في كأس العالم 2022. وفقاً لموقع تتبع أسعار التذاكر، فإن أرخص التذاكر لمباراة أمريكا في مرحلة خروج المغلوب تجاوزت 2800 دولار، بعد أن كانت تباع بـ 500 دولار فقط منتصف مايو.

علاوة على ذلك، تضغط أسعار المأكولات والمشروبات على المحافظ أيضا، يقدم ملعب ميامي طبق "هاش براون" مغطى بالكافيار مقابل 75 دولارا، ووجبة "هوت دوج وبطاطس مقلية مع كوكاكولا" مقابل 19.35 دولار دون احتساب الإكرامية.