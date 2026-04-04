كرة القدم تتجه نحو صفقات بمليار دولار واكتتابات للاعبين خلال عقد

يتوقع أن تدخل كرة القدم مرحلة جديدة تتحول فيها الأندية واللاعبون وحقوق البث إلى أصول استثمارية ضخمة، مع احتمال ظهور أول صفقة انتقال بقيمة مليار دولار خلال العقد المقبل، إلى جانب منصات بث رياضي مستقلة واكتتابات عامة قد تشمل اللاعبين أنفسهم، مدفوعة بالنمو المتسارع لعوائد الرعاية والإعلام الرياضي، بحسب تقرير صادر عن بنك أوف أمريكا.

وفي تقرير بعنوان "اللعبة الجميلة: دليل بنك أوف أمريكا لكأس العالم 2026" والذي نقله موقع Calcio e Finanza، توقعت المؤسسة المالية الأمريكية أن يشهد عالم كرة القدم أول صفقة انتقال بقيمة مليار دولار بحلول عام 2031، إذا استمرت رسوم الانتقالات في النمو بالمعدلات الحالية.

أصول قابلة للنمو

ويرى التقرير، الذي أعدّه قسم الأبحاث الاقتصادية والمالية والاستراتيجية في البنك، أن المواهب الكروية باتت تُعامل كفئة أصول قابلة للنمو في القيمة، مدفوعة بتضخم عوائد البث والرعاية والتسويق الرياضي.

وتجاوزت قيمة أغلى 10 صفقات انتقال خلال العقد الماضي 1.7 مليار دولار، بقيادة صفقة انتقال نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل 257 مليون دولار، تليها صفقة كيليان مبابي إلى النادي الفرنسي مقابل 208 ملايين دولار.

مستقبل البث

التقرير أشار أيضاً إلى أن الدوريات والهيئات الكروية الكبرى قد تتجه مستقبلاً إلى إطلاق منصات بث مباشر خاصة بها، بدلاً من الاعتماد الكامل على الشبكات التلفزيونية التقليدية.

ووصف بنك أوف أمربكا هذا النموذج المحتمل باسم “بريمفليكس”، في إشارة إلى مزيج بين الدوري الإنجليزي الممتاز وNetflix، على غرار ما فعلته رياضات مثل Formula 1 وNFL وNBA عبر منصاتها الرقمية المتخصصة.

وبحسب التقرير، فإن الشعبية العالمية لكرة القدم تمنح البطولات الكبرى مثل Premier League وLa Liga وUEFA وFIFA القدرة على تطوير نماذج بث مستقلة تحقق عوائد اشتراكات مباشرة من الجماهير حول العالم.

اكتتابات للاعبين

ويمضي التقرير أبعد من ذلك، متوقعاً أن تمتد فكرة الاكتتابات العامة مستقبلاً إلى اللاعبين أنفسهم، وليس فقط الأندية المدرجة في البورصات.

ويستند هذا التصور إلى تنامي القيمة التجارية للنجوم الرياضيين، في ظل تطور الطب الرياضي وإطالة المسيرة الاحترافية للاعبين، إلى جانب تضخم الإيرادات المرتبطة بالرعاية ووسائل التواصل الاجتماعي وحقوق البث.

وأشار التقرير إلى أن أسماء مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي تحولت إلى علامات تجارية عالمية مستقلة، مدفوعة بقاعدتهما الجماهيرية الضخمة وقدرتهما على جذب الرعاة والإعلانات، ما قد يفتح الباب مستقبلاً أمام نماذج استثمارية جديدة تشمل طرح حصص مرتبطة باللاعبين في الأسواق المالية.