كأس العالم 2026.. مونديال الأرقام القياسية ينطلق بمشاركة 8 منتخبات عربية





حطّم كأس العالم 2026، الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، عدداً من الأرقام القياسية قبل انطلاق البطولة، لا سيما على المستوى المالي، كما رصدها تقرير "مونديال الشرق 2026"، الذي يحمل الرقم (13) ضمن سلسلة التقارير الرياضية المالية المطوّلة من إنتاج "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ".

تُعد هذه المرة الأولى التي يشارك فيها 48 منتخباً وطنياً في نهائيات كأس العالم منذ انطلاق البطولة عام 1930، كما أنها المرة الأولى أيضاً التي تتأهل فيها 8 منتخبات عربية، هي: مصر، والمغرب، وتونس، والجزائر، والسعودية، وقطر، والعراق، والأردن.

80 مليار دولار إجمالي النشاط الاقتصادي

يوضح تقرير "مونديال الشرق 2026" حجم الأثر الاقتصادي المتوقع لكأس العالم 2026، مستنداً إلى بيانات دراسة صادرة عن "فيفا" ومنظمة التجارة العالمية. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي النشاط الاقتصادي المرتبط بالبطولة 80.1 مليار دولار.

أما تأثير مونديال 2026 على الناتج المحلي الإجمالي، فيُتوقع أن يصل إلى نحو 41 مليار دولار، في ظل توقعات بحضور 6.5 مليون شخص لهذه النسخة، فيما يُقدَّر حجم الإنفاق المرتبط بالبطولة بنحو 14 مليار دولار، يأتي أكثر من نصفها من السياح، بنحو 7.5 مليار دولار.

كما ستوفر كأس العالم 2026 نحو 824 ألف وظيفة بدوام كامل، تتصدرها قطاعات العقارات، وتجارة الجملة والتجزئة، والإدارة العامة والدفاع، والإقامة والطعام، والأنشطة التقنية، والصحة، والرعاية الاجتماعية، وهو ما سينتج عنه دخل يبلغ 20.8 مليار دولار.

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%121 نمواً في إنفاق "فيفا"

رصد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نحو 3.8 مليار دولار للإنفاق على كأس العالم 2026، بزيادة تصل إلى 121% مقارنة بالنسخة الماضية في قطر 2022، التي أنفق فيها 1.7 مليار دولار، أي أقل من مونديال 2018 في روسيا بنحو 100 مليون دولار.

وتأتي هذه المخصصات، التي تمثل رقماً قياسياً في الإنفاق من جانب "فيفا"، مدفوعة بزيادة عدد المنتخبات من 32 إلى 48 منتخباً، إلى جانب اتساع الجغرافيا للدول المستضيفة، إذ تُقام البطولة في ثلاث دول: الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مع وجود مسافات بعيدة بين الملاعب، على عكس نسخة قطر التي تميزت بالقرب الشديد بين ملاعب البطولة.

وتمثل التكاليف التشغيلية نحو 30% من إجمالي مخصصات "فيفا" للإنفاق على البطولة، فيما تُقدَّر تكاليف الجوائز المالية وبرنامج "مزايا الأندية" بنحو 26%، ويذهب الجزء المتبقي إلى القوى العاملة، والملاعب، ومواقع التدريب، وخدمات الفرق، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

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وفيما يتعلق بعوائد "فيفا" من البطولة، فعلى الرغم من تصريحات بعض مسؤولي الهيئة الحاكمة لكرة القدم عالمياً بشأن تحقيق إيرادات تصل إلى 14 مليار دولار، فإن الأرقام الصادرة عن الاتحاد الدولي نفسه تكشف عن إيرادات متوقعة تقل عن 9 مليارات دولار لعام 2026 بأكمله.

50 مليون دولار للبطل

تمتد الأرقام القياسية كذلك إلى الجوائز المالية، التي ارتفعت بنحو 98% مقارنة بنسخة قطر 2022، لتصل إلى 871 مليون دولار، بينها 600 مليون دولار مضمونة لجميع المنتخبات المشاركة في البطولة، بواقع 12.5 مليون دولار لكل منتخب، تشمل مكافأة المشاركة ومخصصات المساهمة في الإعداد والتحضيرات.

وتذهب 191 مليون دولار إلى جوائز الأداء الرياضي، ما سيرفع إجمالي ما سيحصل عليه البطل في النهاية إلى 50 مليون دولار، بزيادة قدرها 19% عن النسخة الماضية في قطر 2022، التي حصل فيها المنتخب الأرجنتيني على 42 مليون دولار نظير التتويج باللقب.

كما رفع "فيفا" عوائد برنامج "مزايا الأندية" بنسبة 70% مقارنة بالنسختين الأخيرتين، لتصل مخصصاته إلى 355 مليون دولار، سيتم توزيعها على الأندية التي انضم لاعبوها إلى قوائم منتخبات بلادهم، سواء في كأس العالم أو التصفيات المؤهلة إليه.

جدل التذاكر

كانت الأرقام القياسية الأكثر إثارةً للجدل في هذه النسخة من نصيب أسعار التذاكر، إذ بلغت نسبة الارتفاع في أغلى التذاكر الرسمية للمباراة النهائية نحو 585% مقارنة بالنسخة الماضية، بعدما وصلت إلى ما يقارب 11 ألف دولار.

وفي المقابل، سجلت الفئة نفسها في مباراة الافتتاح زيادة تقارب 343%، لتصل إلى 2.74 ألف دولار، مقارنة بـ620 دولاراً في كأس العالم 2022 بقطر.

ووفقاً للملف الذي قدمته الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لاستضافة البطولة عام 2018، كان من المفترض أن تبدأ أسعار التذاكر من 21 دولاراً، وهو ما لم يحدث بسبب استخدام "فيفا" سياسة التسعير الديناميكي بدلاً من تحديد الأسعار وفقاً للمباريات. وهذا يعني أن أسعار التذاكر يمكن أن تتغير من قبل "فيفا" بناءً على حجم الطلب على مباراة معينة.

ودافع "فيفا"، الذي لم يكن قد استخدم "التسعير المتغير" قبل كأس العالم للأندية 2025، عن تبنيه لهذه الآلية باعتبارها متوافقة مع المعايير الأميركية والكندية، ومشابهة لتلك المستخدمة على نطاق واسع من قبل الفرق الرياضية في أميركا الشمالية، حيث تُعدَّل الأسعار للاستفادة من الطلب المرتفع أو لملء المقاعد في حال ضعف الإقبال.