قيمة منتخبات كأس العالم 2026 ترتفع 3.1 مليار يورو عن نسخة قطر

ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للمنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 إلى 18.1 مليار يورو، بزيادة تبلغ 3.1 مليار يورو مقارنة بنحو 15 مليار يورو في نسخة قطر 2022، في ظل ارتفاع أسعار انتقالات اللاعبين وتوسع البطولة إلى 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخها.

وتُظهر بيانات مرصد CIES لكرة القدم أن منتخبات إنجلترا وفرنسا وإسبانيا تتصدر قائمة الأعلى قيمة سوقية قبل انطلاق البطولة، ما يعزز مكانتها بين أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

4 منتخبات مليارية

جاء المنتخب الإنجليزي في صدارة الترتيب بقيمة سوقية إجمالية بلغت 1.454 مليار يورو، متقدماً على فرنسا التي بلغت قيمة لاعبيها 1.436 مليار يورو، فيما حلت إسبانيا ثالثة بقيمة 1.407 مليار يورو.

واحتلت ألمانيا المركز الرابع بقيمة 1.085 مليار يورو، لتكون آخر منتخب تتجاوز قيمته حاجز المليار يورو، بينما جاءت البرتغال خامسة بقيمة 910 ملايين يورو، تلتها هولندا بـ853 مليون يورو والبرازيل بـ821 مليون يورو.

كما ضمت قائمة العشرة الأوائل الأرجنتين وبلجيكا والنرويج، في تأكيد لاستمرار هيمنة القوى الكروية التقليدية على صدارة التقييمات السوقية العالمية.

حاجز 200 مليون يورو

يبرز التقييم الفردي للاعبين حجم التحول الذي تشهده سوق كرة القدم العالمية، إذ لا يوجد حالياً سوى لاعبين اثنين تتجاوز قيمتهما السوقية 200 مليون يورو، هما الإسباني لامين يامال بقيمة 358 مليون يورو والنرويجي إيرلينغ هالاند بقيمة 227 مليون يورو.

كما يتصدر كيليان مبابي قائمة اللاعبين الأعلى قيمة في المنتخب الفرنسي عند 166 مليون يورو، فيما تبلغ قيمة الألماني فلوريان فيرتز 124 مليون يورو والبرتغالي جواو نيفيز 117 مليون يورو.

المغرب الأعلى عربياً

على صعيد المنتخبات العربية، تصدر المغرب القائمة بقيمة سوقية بلغت 474 مليون يورو، محتلاً المركز الـ14 عالمياً، مستفيداً من الحضور المتزايد للاعبيه في أبرز الدوريات الأوروبية.

كما بلغت القيمة السوقية للمنتخب السعودي 117 مليون يورو، ليأتي ضمن المنتخبات الآسيوية المتوسطة من حيث التقييم، متقدماً على منتخبات مثل أستراليا ومصر وتونس.

ويعد لاعب الوسط مصعب الجوير الأعلى قيمة في صفوف “الأخضر” بنحو 19 مليون يورو.

في المقابل، بلغت قيمة المنتخب المصري 90 مليون يورو، فيما وصلت قيمة تونس إلى 63 مليون يورو.

منتخبات تواصل التقدم

خلف العشرة الأوائل، جاءت ساحل العاج في المركز الـ11 بقيمة 584 مليون يورو، تلتها السنغال بـ540 مليون يورو، ثم تركيا بـ535 مليون يورو.

كما ضمت قائمة أعلى 20 منتخباً الإكوادور والسويد وكرواتيا والولايات المتحدة وسويسرا وكولومبيا، ما يبرز اتساع قاعدة المواهب في عدد متزايد من الأسواق الكروية خارج أوروبا.

إيران الأقل قيمة سوقية

في الطرف المقابل من التصنيف، جاءت إيران كأقل المنتخبات المتأهلة قيمة سوقية بإجمالي بلغ 12 مليون يورو، تلتها العراق بـ13 مليون يورو، ثم الأردن بـ15 مليون يورو.

ورغم الفجوة الكبيرة مقارنة بالمنتخبات الكبرى، غالباً ما تمثل بطولات كأس العالم منصة لرفع القيمة السوقية للاعبين، مع تزايد اهتمام الأندية العالمية بالمواهب التي تبرز خلال المنافسات.

زيادة بـ21% خلال دورة واحدة

تشير البيانات إلى أن القيمة السوقية الإجمالية للمنتخبات المشاركة ارتفعت بنحو 21% مقارنة بكأس العالم 2022، في واحدة من أسرع موجات النمو التي تشهدها كرة القدم العالمية خلال السنوات الأخيرة.

ويبرز ذلك استمرار التضخم في سوق الانتقالات، إلى جانب الارتفاع الكبير في تقييم اللاعبين الشباب وتوسع قاعدة الأندية القادرة على الإنفاق في مختلف القارات، ما يدفع القيمة الاقتصادية للبطولة إلى مستويات غير مسبوقة قبل انطلاق منافسات 2026.