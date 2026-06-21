قوة لغة المال قبل صدام إسبانيا والسعودية

يشهد مساء اليوم ملعب "مرسيديس بنز" في ولاية أتلانتا مواجهة من العيار الثقيل بين منتخبي السعودية وإسبانيا ضمن منافسات المجموعة الثامنة في كأس العالم 2026 ضد إسبانيا في كأس العالم 2026 وتنطلق المباراة عند الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش السابعة مساء توقيت الرياض والسادسة في أوروبا الوسطى: يتحدث المنتخب الأخضر "الهيمالايا" وكان "الأخضر" قد تعادل في الجولة الأولى أمام الأوروغواي، في حين اكتفت إسبانيا بطلة أوروبا بنقطة واحدة أمام الرأس الأخضر، ما يُنذر بمواجهة ساخنة بين الفريقين.

لهذا المباراة عنوان عريض: "1300 مليون يورو في مواجهة 40 مليوناً.. ماذا تقول لغة المال قبل صدام إسبانيا والسعودية؟" أو مباراة واحدة تدر أكثر من 120 مليون دولار.. والسؤال المطروح هنا لماذا تتابع الأسواق مواجهة إسبانيا والسعودية أكثر من مجرد مباراة كرة قدم؟" أومن سالم الدوسري إلى لامين يامال.. كيف تتحول مواجهة أتلانتا إلى بروفة اقتصادية لمونديال السعودية 2034؟".

من أبرز لاعبي المنتخب الأخضر لاعب الهلال سالم الدوسري الذي تقدر متوسط قيمة اللاعب بمليوني يورو، بينما تقدر متوسطة قيمة لامين يامال المحترف في فريق برشلونة النجم الأبرز في صفوف المنتخب الإسباني بـ50 مليون يورو، كما أن أغلبية لاعبي الأخضر محدودو القيمة، فهم عدد من اللاعبين المحليين من الدوري السعودي.

الدوري السعودي والأسباني -02

وحسب الإحصائيات الرسمية الصادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فإن قيمة الرعاة الرئيسيون للفيفا يضخون مليارات الدولارات خلال الدورة الحالية. وتشير تقديرات السوق إلى أن: قيمة عقود الرعاية التجارية المرتبطة بكأس العالم 2026 تتجاوز 4 مليارات دولار. المباريات التي تضم منتخبات جماهيرية مثل إسبانيا تحقق معدلات مشاهدة أعلى، وبالتالي عوائد إعلانية أكبر. أما عن شركات السياحة والسفر ففي الولايات المتحدة ترتفع الحجوزات الفندقية والنقل خلال أيام المباريات الكبرى. أما الأثر على الأسهم فيبقى محدوداً لكنه يظهر في شركات الإعلام والرهانات الرياضية والمنصات الرقمية.

وحول تأثير المباراة على الأسهم والشركات الرياضية تقول تقارير صحيفة أمريكية فإنه المستفيدون: من هذه المباراة المهمة والتي تعد مفترق طرق للفريقين فمنها شركات البث DAZN Fox Sports Telemundo إضافة إلى الشركات الرياضية Nike Adidas Puma.