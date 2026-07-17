بيع القميص الذي ارتداه أسطورة البرازيل بيليه في نهائي كأس العالم 1958 مقابل 4.9 مليون دولار خلال مزاد نظمته دار سوذبيز، ليصبح أغلى قطعة تذكارية مرتبطة بالنجم البرازيلي.

وارتدى بيليه القميص وهو في 17 عامًا عندما سجل هدفين في فوز البرازيل على السويد 5-2، ليقود منتخب بلاده إلى أول لقب في تاريخ كأس العالم.

ثاني أغلى قميص

استقطب المزاد 10 عروض من أكثر من 5 مزايدين، لترتفع قيمة القميص إلى 4.9 مليون دولار، ليصبح ثاني أغلى قميص كرة قدم يُباع في مزاد على الإطلاق.

ولا يتفوق عليه سوى قميص الأسطورة الأرجنتيني دييجو مارادونا، الذي ارتداه في مباراة إنجلترا بكأس العالم 1986 وسجل به هدفي “يد الله” و”هدف القرن”، إذ بيع مقابل 9.3 مليون دولار في عام 2022.

قفزة في القيمة

كان القميص نفسه قد بيع في مزاد عام 2004 مقابل 70,505 جنيهات إسترلينية (نحو 105.6 ألف دولار آنذاك)، قبل أن تقفز قيمته إلى 4.9 مليون دولار في أحدث عملية بيع، بحسب دار سوذبيز.

رقم قياسي لبيليه

ولا يزال بيليه، الذي توفي 2022 عن عمر ناهز 82 عامًا، يحتفظ برقم أصغر لاعب يسجل هدفًا في نهائي كأس العالم، بعدما هز الشباك مرتين في نهائي نسخة 1958، وهو في الـ17 من عمره.