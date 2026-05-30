قمة المليارين .. أرسنال وباريس على الذهب الأوروبي

تصل القيمة السوقية الإجمالية لناديي باريس سان جيرمان وأرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم إلى 2.44 مليار يورو وفقا لبيانات "ترانسفير ماركت".

يدخل الفريقان هذه المواجهة التاريخية بتقارب مالي وفني غير مسبوق، حيث تبلغ القيمة السوقية لنادي أرسنال 1.23 مليار يورو، متفوقا بفارق ضئيل جدا على باريس سان جيرمان الذي تبلغ قيمته 1.21 مليار يورو.

50.52 مليون يورو متوسط قيمة لاعبي أرسنال

يتفوق أرسنال في القيمة الإجمالية للمجموعة، بينما يسجل باريس سان جيرمان معدلا أعلى في متوسط قيمة اللاعب الواحد بـ 50.52 مليون يورو مقارنة بـ 49.16 مليون يورو للنادي الإنجليزي.

ويتصدر الجناح الطائر بوكايو ساكا القائمة بقيمة سوقية تبلغ 120 مليون يورو، يليه ديكلان رايس (لاعب وسط) بقيمة مماثلة 120 مليون يورو.

أما باريس سان جيرمان الفرنسي فيتصدر فينيا (لاعب وسط) الفريق بقيمة 110 ملايين يورو، ويتساوى جواو نيفيز (لاعب وسط) بنفس القيمة.

24.1 متوسط أعمار لاعبي باريس سان جيرمان

يمتلك أرسنال ميزة النضج بمتوسط أعمار يبلغ 26.3 سنة، معتمدا على صلابة دفاعية يقودها ساليبا وخيارات هجومية فتاكة بعد تعزيز صفوفه بالمهاجم فيكتور يوكيريس.

في المقابل، يراهن باريس سان جيرمان على حيوية شبابه (متوسط أعمار 24.1 سنة)، معتمداً على مهارة ديمبيلي الفردية وقدرته على فك التكتلات.