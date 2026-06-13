قفزة في أسعار فنادق نيوجيرزي المستضيفة لنهائي كأس العالم 2026

قبل أيام من انطلاق بطولة ‌كأس العالم لكرة القدم 2026، لم يظهر أي مؤشر يدل على أن ساحة سيارات مهجورة ممتلئة بالقمامة في نيوجيرزي ستصبح قريبا أحد أغلى المساحات في المنطقة الواقعة بين 3 ​ولايات.

وسيفرض فندق (وورلد أوف بلو) الذي خضع لأعمال تجديد في الآونة الأخيرة رسوما قدرها 450 دولارا على مشجعي كرة القدم مقابل ركن سياراتهم في ليلة المباراة النهائية للبطولة.

وسيستضيف ملعب (ميتلايف) على الجانب الآخر من الطريق السريع 8 مباريات في المجمل، منها المباراة النهائية، على مدى الأسابيع الـ5 المقبلة.

ووفقا للموقع الإلكتروني للفندق، تبلغ تكلفة حجز غرفة ليلة المباراة النهائية في 19 يوليو نحو 2300 دولار، أي ما يعادل 7 أمثال التكلفة بعد شهر لكن الحجز يشمل ‌استخدام مكان لركن سيارة ‌بسعر مخفض قدره 383 دولارا.

وهذه المساحة الشاسعة ​من ‌المستودعات ⁠والأراضي الرطبة ​بين ⁠نيويورك وفيلادلفيا عادة ما تكون محطة عبور في طريقك إلى وجهة أخرى أو مكانا للإقامة عندما لا تستطيع تحمل تكلفة سكن في مانهاتن. لكن قربها من ملعب ميتلايف جعل أصحاب الفنادق المحليين يراهنون على زيادة كبيرة في حجوزات كأس العالم، وحددوا سعر الغرف وفقا لذلك.

وقالت ألكسندرا سانتشيث، وهي موظفة استقبال: إن نسبة الإشغال في فندق (وورلد ⁠أوف بلو)، الذي أنفقت إدارته نحو 100 مليون ‌دولار من أجل تحويله إلى وجهة فاخرة قبل ‌انطلاق منافسات البطولة، بين 8 و30 % خلال مباريات ​دور المجموعات.

وأضافت أن ‌4% فقط من الغرف محجوزة للمباراة النهائية، مشيرة إلى أنه لم يجر ‌حجز سوى مكان واحد في ساحة انتظار السيارات حتى يوم الاثنين.

وكان هذا أحدث مؤشر على أن التدفق المتوقع لجماهير كرة القدم إلى المدن المضيفة في الولايات المتحدة لم يتحقق بالكامل بعد، وهو ما يعزوه محللو القطاع ووكلاء السفر إلى مجموعة من ‌العوامل، منها ارتفاع أسعار التذاكر وتكاليف السفر الجوي.

ويضاف إلى ذلك نقص خيارات الإقامة بأسعار معقولة، حتى في الأماكن التي ⁠عادة ما ⁠تلبي احتياجات المسافرين محدودي الميزانية.

وتبلغ تكلفة الغرفة في فندق (سوبر 8)، وهو من فئة نجمتين ويقع على جانب طريق ذي 4 مسارات نحو 500 دولار في ليلة المباراة النهائية؛ أما بالنسبة لسلسلة فنادق الشقق منخفضة التكلفة (إكستندد ستاي أمريكا)، فقد تجاوز سعر الغرفة 900 دولار.

وأظهرت مراجعة للموقعين الإلكترونيين للفندقين أن إدارتهما بدأتا فعلا في خفض أسعار الغرف لمباريات دور المجموعات، بينما لم تخفض الفنادق الراقية أسعارها المرتفعة.

ولم يرد أي من الفنادق المذكورة في هذا التقرير على طلبات من رويترز للتعليق على الأسعار وطلب العملاء.

وعدل كريس أندراكا، وهو مدير عمليات في شركة تصنيع يبلغ من العمر 36 عاما، خططه بشأن الحجز في ​فندق (سبرينج هيل سويتس) التابع لشركة ماريوت ​إنترناشونال والذي اعتاد ارتياده، بعد أن علم برفع أسعار الإقامة الليلية من نحو 300 دولار إلى 5300 دولار في الأسبوع الثالث من يوليو.