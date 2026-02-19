الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الرياضة

قرية الاتحاد الرياضية .. تعظيم العوائد عبر استثمار الأصول الثابتة

نايف العتيبي
الخميس 19 فبراير 2026 21:57 |2 دقائق قراءة
قرية الاتحاد الرياضية .. تعظيم العوائد عبر استثمار الأصول الثابتةنادي الاتحاد يطمح تطوير أصوله العقارية والرياضية ضمن إطار استثماري طويل الأجل.

فيما وقّع نادي الاتحاد اتفاقية مع شركة Fenwick Iribarren Architects الإسبانية لتتولى مهام المصمم المعماري الرئيسي لمشروع «قرية الاتحاد الرياضية»، تعكس الخطوة توجّه النادي السعودي نحو تطوير أصوله العقارية والرياضية ضمن إطار استثماري طويل الأجل.

وبحسب بيان النادي، يتميز المشروع الذي يتميز موقعه الإستراتيجي بالقرب من مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ويشمل إنشاء مجمّع متكامل يضم المقر الرئيسي للنادي، ومرافق تدريب الفريق الأول، وأكاديمية كرة القدم، ومراكز تطوير الأداء، إلى جانب مبانٍ إدارية ووحدات تجارية، بما يعزز تنويع مصادر الدخل ورفع كفاءة التشغيل.

أبعاد اقتصادية وإستراتيجية

اختيار الشركة الإسبانية جاء استنادًا إلى خبرتها في تطوير مشاريع رياضية كبرى متوافقة مع معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم، وقدرتها على إعداد مخطط رئيسي مرن يستجيب للاحتياجات التشغيلية للنادي ويواكب متطلبات النمو المستقبلي.

ويهدف المشروع إلى إرساء نموذج متقدم للبنية التحتية الرياضية على مستوى المنطقة، بما يدعم القيمة المؤسسية للنادي ويرفع من جاذبيته الاستثمارية.

وبحسب موقع palco23، تتمتع الشركة بسجل دولي بارز، إذ شاركت في تصميم ملعب 974 القابل للتفكيك في مونديال قطر 2022، كما أُسندت إليها مهمة استكمال أعمال ملعب فالنسيا «نو ميستايا»، وهو مشروع حضري معقّد مرّ بعدة مراحل تطويرية على مدار السنوات الماضية.

توسّع في الأصول

يمثل مشروع «قرية الاتحاد الرياضية» جزءًا من إستراتيجية أوسع لإعادة هيكلة البنية التحتية وتعظيم العوائد التجارية، عبر استثمار الأصول الثابتة وتطوير منظومة رياضية متكاملة تشمل قطاعات متعددة، من بينها كرة القدم النسائية وبرامج تطوير المواهب.

بهذه الخطوة، يعزز الاتحاد موقعه كنموذج متقدم في إدارة الأندية وفق معايير استثمارية حديثة، تجمع بين تطوير البنية التحتية وتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.

التعريفات
نادي الاتحادالدوري السعوديكرة القدمصندوق الاستثمارات العامة السعودي
