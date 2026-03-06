"فيفا": 6.5 مليون مشجع في مونديال 2026 و6 مليارات متابع خلف الشاشات

تستعد نهائيات كأس العالم 2026 لتحطيم الأرقام القياسية على كافة الأصعدة؛ وذلك بحضور أكثر من 6.5 مليون مشجع في الملاعب، ومتابعة المباريات الـ 104 ما يزيد عن 6 مليارات مشاهد حول العالم عبر مختلف الوسائل الإعلامية، وفقاً للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وانطلقت في أتلانتا الأمريكية أعمال "ورشة عمل المنتخبات" الخاصة بالبطولة بمشاركة أكثر من 300 مندوب دولي، وذلك بالتزامن مع محطة الـ 100 يوم المتبقية على انطلاق الحدث الرياضي والاجتماعي الأضخم في التاريخ، والذي تستضيفه كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وشهدت الورشة، التي استمرت على مدار يومين، اجتماعات مكثفة بين ممثلي العمليات في المنتخبات المشاركة ونظرائهم في الاتحاد الدولي، وتركزت النقاشات على التفاصيل الدقيقة للتنظيم، بما في ذلك مرافق الفرق، الخدمات اللوجستية، الأمن والسلامة، البث التلفزيوني، والجوانب التجارية، لضمان أعلى معايير الكفاءة في النسخة الأولى التي تضم 48 منتخباً.

وأوضح جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي أن هذه الورشة تمثل "محطة حيوية والفرصة الأخيرة لإجراء تبادل عملياتي مباشر قبل صافرة البداية، وقال "انتم تمثلون القلب العملياتي لاتحاداتكم الوطنية، وبينما يركز العالم على الأسماء في كشوفات الملاعب، نحن نعلم أن نجاح النسخة الأكثر شمولاً في تاريخ كأس العالم يعتمد على دقة وخبرة الطواقم التي تعمل خلف الكواليس".

من جانبه، شدد هييمو شيرجي، كبير مسؤولي العمليات في "فيفا"، على أن هذه النسخة هي الأولى التي تخضع بالكامل لسيطرة وإدارة الاتحاد الدولي مباشرة، كاشفاً عن استراتيجية الإدارة التي تعتمد على "اللامركزية" عبر فرق ميدانية في الـ 16 مدينة مستضيفة، مع ربطها بـ "مركز عمليات مركزي" في مدينة ميامي لمراقبة وتوجيه كافة تفاصيل البطولة لحظة بلحظة.