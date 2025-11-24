الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الثلاثاء, 25 نوفمبر 2025 | 4 جُمَادَى الثَّانِيَة 1447
أبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إنشاءه لـ 3 شركات مملوكة له مقراتها في تورنتو، كندا، ومكسيكو سيتي، المكسيك، وميامي، الولايات المتحدة لتنفيذ مشاريع تشغيلية مختلفة تتعلق بنهائيات كأس العالم 2026.

وتقام البطولة في نسختها الـ 33 خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو من العام المقبل، وتلعب مبارياتها في 16 مدينة.

وأوضح الـ "فيفا" في خطابه للاتحادات المتأهلة منتخباتها لمونديال 2026 ومن بينها الاتحاد السعودي أنه يجوز للشركات الثلاثة، وهي: FWC26 Canada Football Ltd، FWC2026 Mexico S. de R.I de C.V، وFWC2026 US, Inc التواصل مع الاتحادات الأعضاء المشاركة من وقت لآخر بشأن المسائل المتعلقة بالمونديال.

وتشمل مهام الشركات الثلاثة ومشاريعها التشغيلية الرئيسية كلا من إدارة البنية التحتية للملاعب، تنظيم المباريات واللوجستيات، برامج المتطوعين، التسويق والشراكات المحلية، الأمن والإقامة، الامتثال القانوني والمالي، عمليات التذاكر والضيافة، وإدارة المكاتب والتقنية.

وتعمل الشركات الثلاثة كأذرع تنفيذية لـ "فيفا" على أرض الواقع، حيث تضمن أن تكون جميع الجوانب التشغيلية والإدارية للبطولة في كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة متوافقة مع المعايير العالمية لـ "فيفا".

