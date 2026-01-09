"فيفا" يكافئ جماهير المونديال بتذاكر VIP للمباريات

أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" برنامج الجماهير الرسمي الخاص بنهائيات كأس العالم 2026، حيث يمنح الجماهير المتفاعلين جوائز حصرية ومختلفة من بينها حضور مباريات المونديال في مناطق الـ "VIP".

وتتضمن الجوائز مجموعة من المزايا الحصرية للمسجلين فرص للفوز بتذاكر لحضور مباريات كأس العالم أو الحصول على "حق الشراء" الذي يمنح أولوية عند فتح باب المبيعات، فرصة للفوز بتجارب ضيافة راقية (Hospitality) وحضور الفعاليات بامتيازات خاصة، جوائز تشمل تذكارات موقعة من الـ "فيفا" ومقتنيات رقمية عبر منصة "FIFA Collect"، وقسائم شرائية يمكن استخدامها في متجر "فيفا" الرسمي أو لتخفيض تكاليف المشتريات الرقمية.

البرنامج ليس حصرا لمن يحضرون المباريات

وأوضح الـ "فيفا" أن البرنامج ليس مخصصاً حصراً لمن يحضرون مباريات كأس العالم في الملاعب، موضحاً "البرنامج مصمم لمكافأة جميع المشجعين حول العالم على شغفهم بكرة القدم، سواء كانوا يحضرون المباريات أم لا، ويمكن للمشجعين تجميع نقاط الخبرة (XP) والمشاركة في سحوبات وجوائز متنوعة من خلال إنشاء حساب FIFA ID مجانا، تنزيل تطبيق "فيفا"، المشاركة في الألعاب والتحديات".

وأضاف "حضور المباريات هو إحدى الطرق للحصول على مكافآت أو فرصة لشراء التذاكر، ولكنه ليس الشرط الوحيد للاستفادة من البرنامج".

كما تضمنت شروط الاشتراك أن يكون العمر 13 عاماً على الأقل لإنشاء حساب FIFA ID، و18 عاماً على الأقل لتتمكن من تقديم طلبات شراء تذاكر كأس العالم، وأن لا يربط أكثر من حساب FIFA ID ببريد إلكتروني واحد.