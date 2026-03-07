الأحد, 22 مارس 2026 | 3 شَوَّال 1447
الرياضة

"فيفا" يفتح أبواب 16 منطقة مشجعين لاستقبال أكثر من 6 ملايين زائر مجانا

إبراهيم بن محمد
إبراهيم بن محمد من الرياض
السبت 7 مارس 2026 16:31 |2 دقائق قراءة
سمى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" 16 منطقة لمشجعي بطولة كأس العالم 2026.

سمى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" 16 منطقة لمشجعي بطولة كأس العالم 2026 خارج الملاعب أو منطقة مهرجان المشجعين (FIFA Fan Festival) في كندا، المكسيك، والولايات المتحدة الأمريكية المستضيفة للحدث العالمي، وتوفر تجربة شاملة تجمع بين كرة القدم والترفيه والثقافة المحلية مجاناً.

ومن المقرر أن تنطلق النسخة الـ 23 من نهائيات كأس العالم، وهي الأولى التي تقام بنظامها الجديد بمشاركة 48 منتخباً، في الـ 11 من يونيو المقبل على ملعب أزتيكا العريق في العاصمة المكسيكية، وستتوزع مباريات البطولة الـ104 على 16 مدينة في الدول الثلاث المستضيفة، ما يجعلها النسخة الأكبر والأكثر انتشاراً جغرافياً في تاريخ اللعبة.

ويهدف الاتحاد الدولي والمدن المستضيفة إلى استيعاب أكثر من 6 ملايين مشجع في جميع مناطق المهرجانات عبر الدول الثلاث طوال فترة المونديال، وهو رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ البطولة، وفقاً لـ "فيفا".

وحدد الـ "فيفا" 11 منطقة في الولايات المتحدة، (أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيويورك نيوجيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو، سياتل)، 3 مناطق في المكسيك (مكسيكو سيتي، غوادالاخارا، مونتيري)، ومنطقتين في كندا (تورونتو، فانكوفر).

وأضاف "إضافة إلى هذه المناطق الرسمية التي يشرف عليها الاتحاد الدولي، سيتم افتتاح مناطق مشاهدة إضافية محلية لاستيعاب الأعداد الهائلة من الجماهير، حيث تفتح هذه المناطق أبوابها يومياً من الصباح وحتى وقت متأخر من الليل لتغطية كافة المباريات، خاصة مع اختلاف التوقيتات الزمنية الشاسع بين المدن المستضيفة".

وتتفاوت الطاقة الاستيعابية لمهرجانات المشجعين بناءً على الموقع والمدينة، لكنها مصممة لاستيعاب عشرات الآلاف يومياً في كل موقع، حيث تصدرت مكسيكو سيتي (ساحة زوكالو) قائمة المناطق الأكبر استيعاباً وتستقبل نحو 60 إلى 100 ألف مشجع يوميا.

وتعتبر ساحة "زوكالو" أكبر ميدان عام في القارة، وتسمح مساحتها الشاسعة باستيعاب حشود هائلة تفوق المخططات الحضرية للحدائق العامة في المدن الأمريكية والكندية.

وجاءت منطقة نيويورك نيوجيرسي (ليبرتي ستيت بارك) الثانية في القائمة، وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 45 ألف مشجع في وقت واحد، وتطل مباشرة على تمثال الحرية ومانهاتن، وسيكون الموقع الرسمي الرئيسي لهذه المنطقة، فيما جاءت ثالثاً منطقة دالاس (فير بارك) وحُددت السعة القصوى 35 ألف مشجع في اللحظة الواحدة.

