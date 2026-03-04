"فيفا" يعتمد آلية بث "رباعية الأبعاد" لتغطية مونديال 2026 عبر 169 مؤسسة إعلامية





منح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" 169 جهة ومؤسسة إعلامية حقوق نقل مباريات نهائيات كأس العالم 2026 لضمان وصول البطولة لأكبر قاعدة جماهيرية في التاريخ، وفق القائمة المحدثة التي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منها.

واعتمد الـ "فيفا" آلية بث رباعية الأبعاد، تربع فيها البث التلفزيوني بـ 128 جهة بث، ما يضمن تغطية الشاشات التقليدية في كافة القارات، وسجل البث الرقمي قفزة كبيرة بـ 114 جهة توفر البث عبر المواقع الإلكترونية.

وخصص الـ "فيفا" الحقوق لـ 110 جهات إعلامية لتقديم الخدمة عبر التطبيقات الذكية لتلبية احتياجات الجمهور "أثناء التنقل"، وحافظ البث الإذاعي على حضوره بـ 45 مؤسسة إعلامية، تتركز قوتها في أسواق أوروبا وأمريكا اللاتينية.

ويتوزع شركاء الـ "فيفا" الإعلاميون في 5 مناطق جغرافية كبرى، الأكبر في قارة إفريقيا بـ 37 جهة، الأمريكتان (28 جهة)، آسيا (26 جهة)، أوروبا (39 جهة)، وأوقيانوسيا (6 جهات).

وتأتي هذه الأرقام لتعزز رؤية الاتحاد الدولي في جعل نسخة 2026 الأكثر شمولاً، حيث تتيح الاتفاقيات الحالية للمشجعين خيارات متعددة لمتابعة المباريات، سواء عبر الشاشات العملاقة أو من خلال الأجهزة المحمولة، مع ضمان وصول التغطية الإذاعية للمناطق التي تفتقر إلى البنية التحتية الرقمية القوية.

وتصدرت شبكة "beIN Sports" المشهد كأحد أقوى الشركاء الاستراتيجيين لـ "فيفا" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وحصلت على حقوق حصرية وشاملة (الحزمة الذهبية) التي تغطي المنصات الأربع في أسواق رئيسية مثل السعودية ومصر.

في المقابل، تبرز عملاقتا البث "FOX Sports" و "Telemundo" كقوة ضاربة في السوق الأمريكية، بينما حافظت مؤسسات عريقة مثل "BBC" و"ITV" في المملكة المتحدة على موقعها كشركاء تاريخيين للبطولة العالمية.

يعود تصدر القارة السمراء لخريطة البث بـ 37 جهة إعلامية إلى اعتماد "فيفا" نموذج "التوزيع المتعدد" للتعامل مع التنوع الجغرافي والاقتصادي الكبير في إفريقيا، إلى جانب الشبكات العابرة للحدود، وتم التعاقد مع مؤسسات وطنية لضمان وصول التغطية إلى أقاليم نائية، مع التركيز على الموازنة بين البث المشفر والمجاني لتعزيز الشمولية الجماهيرية.

الجدير بالذكر أن هذه التوسعة الإعلامية لمونديال 2026 امتداد للنمو المالي التاريخي الذي حققه الـ "فيفا" في النسختين السابقتين؛ وبلغت إيرادات حقوق البث في مونديال قطر 2022 نحو 3.426 مليار دولار، مسجلة نمواً بنسبة 10% عن مونديال روسيا 2018 الذي بلغت عوائد بثه 3.127 مليار دولار.