الجمعة, 7 نوفمبر 2025 | 16 جُمَادَى الْأُولَى 1447
الرياضة

عاقبت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الاتحاد السعودي لكرة القدم بغرامة مالية قدرها 53.4 ألف ريال بسبب مخالفة جماهير المنتخب السعودي النظام والأمن في المباريات، بسبب إشعال الألعاب النارية في المدرجات خلال مواجهة العراق (0/0) في 14 أكتوبر الماضي والتي شهدت التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن تصفيات آسيا المونديالية.

اللجنة عاقبت أيضا محمد كنو لاعب المنتخب السعودي بالإيقاف مباراة واحدة بسبب سوء السلوك تجاه الحكم الكويتي أحمد العلي الذي أدار مواجهة الأخضر أمام إندونيسيا ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال إضافة لغرامة مالية قدرها 23.2 ألف ريال.

كما عاقبت الفرنسي ديفيد دوتشي، المساعد الأول لهيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي بالإيقاف مباراة واحدة بسبب سلوك غير رياضي تجاه الخصم خلال مواجهة إندونيسيا إضافة لغرامة مالية قدرها 23.2 ألف ريال.

السعودية كأس العالم المنتخب السعودي فيفا
