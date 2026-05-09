"فيفا" يطلق استراتيجية مالية للوصول لـ 75 أكاديمية و1000 معلم

أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عروض تطوير كرة القدم العالمية لعام 2026، وتمويلات مالية مباشرة ومسارات تعليمية متطورة بأكثر من 350 ألف ريال، وذلك بهدف الوصول إلى 75 أكاديمية مواهب بحلول عام 2027، واعتماد أكثر من 1000 معلم مدرب، وفق التعميم الموزع على الاتحادات الأهلية في قارات العالم والذي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه.

وخصص الـ "فيفا" ميزانيات سنوية تصل إلى 20 ألف دولار لدعم حملات كرة القدم النسائية، وما يصل إلى 25 ألف دولار سنوياً لبرامج إعداد المنتخبات الوطنية النسائية للبطولات الكبرى.

50 ألف دولار لبرامج "منتورزشيب" للمدربات

كما رصد الـ "فيفا" تمويلاً يصل إلى 50 ألف دولار لدعم تنفيذ برامج "منتورزشيب" للمدربات على المستوى الوطني إضافة إلى تقديم منح دراسية تغطي رسوم الدورات وتكاليف السفر والإقامة.

وأعلن "فيفا" تكفله بتغطية الرواتب الصافية وتكاليف الانتقال للمدربين المعينين من قبله للعمل في الأكاديميات الوطنية لمدة 24 شهراً، كما يتضمن الدعم شحن وتركيب أنظمة الملاعب المصغرة مجاناً للاتحادات المؤهلة، مع اشتراط مساهمة الاتحادات في تهيئة البنية التحتية المحلية.

فينجر: العروض المالية والفنية ليست منحا بل استثمار

وأكد الفرنسي آرسين فينجر، رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية، أن هذه العروض المالية والفنية ليست مجرد منح، وقال "هي استثمار طويل الأمد لبناء قاعدة كروية صلبة على مستوى القارات الست".

ويهدف تعميم الـ "فيفا" إلى توحيد جهود الاتحادات الأعضاء تحت مظلة مخطط تطوير المواهب مع التركيز على شعار "إعطاء كل موهبة فرصة"، حيث تسعى الاستراتيجية إلى تقديم دعم شامل في 5 ركائز أساسية تشمل: تطوير النخبة، القواعد الشعبية، القيادة الفنية، تطوير التدريب، ورؤى الأداء المعتمدة على البيانات.

أعلن ماتياس جرافستروم السكرتير العام لـ "فيفا" من خلال التعميم إطلاق "منصة فيفا لتطوير كرة القدم"، وتعد الأداة التقنية المركزية التي ستسمح للاتحادات الوطنية بالوصول إلى بيانات الأداء، وإدارة العمليات التعليمية، والتواصل المباشر مع خبراء الفيفا، لضمان استدامة المشاريع الممولة.