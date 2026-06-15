«فيفا» يرفع تمويل الاتحادات الوطنية 20% عبر برنامج «FIFA Forward»

أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» زيادة إضافية بنسبة 20% في التمويل المخصص للاتحادات الوطنية الأعضاء ضمن برنامج «FIFA Forward»، في خطوة تستهدف تعزيز الاستثمار في المسابقات المحلية، وتطوير البنية التحتية، ودعم المشاريع المرتبطة بكرة القدم حول العالم، تزامناً مع إقامة نهائيات كأس العالم 2026.

وجاء الإعلان خلال أعمال القمم التنفيذية لكرة القدم التي نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في مدينة ميامي، بمشاركة ممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء، حيث ناقشت الاجتماعات خطط تطوير اللعبة وتوسيع قاعدة الاستثمار في مشاريع كرة القدم على المستوى العالمي.

نظام التمويل

استحوذ برنامج «FIFA Forward» على محور النقاشات بوصفه المبادرة الرئيسية لتمويل وتطوير الاتحادات الوطنية، في ظل النمو الذي حققه خلال السنوات الـ10 الماضية. وأظهرت البيانات المعروضة خلال القمة اتساع الفجوة بين نظام التمويل السابق، الذي كان يمنح كل اتحاد مليون دولار فقط على مدى 4 سنوات، بمتوسط 250 ألف دولار سنوياً، وبين مستويات الدعم الحالية.

وبموجب برنامج «FIFA Forward 3.0»، تحصل الاتحادات الوطنية على تمويل يصل إلى نحو 8 ملايين دولار خلال دورة البرنامج، بما يعادل قرابة مليوني دولار سنوياً، لتمويل مشاريع تطوير كرة القدم.

تعزيز الاستثمار

قرر مجلس «فيفا» رفع هذا الدعم بنسبة 20% إضافية، بهدف توسيع القدرات التمويلية للاتحادات وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية والمسابقات وبرامج التطوير الفني والإداري.

ويأتي القرار ضمن إستراتيجية «فيفا» الرامية إلى تسريع نمو كرة القدم عالمياً، وتوسيع نطاق الاستفادة من برامج التطوير، بما يدعم تحول اللعبة إلى صناعة أكثر انتشاراً واستدامة في مختلف الأسواق الرياضية.