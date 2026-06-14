"فيفا" يتعهد بدفع أجر الحكم الصومالي عرتن رغم منعه من كأس العالم

سيحصل الحكم الصومالي عمر ​عبد القادر عرتن، الذي منعته الولايات المتحدة من دخول أراضيها لإدارة مباريات في كأس العالم لكرة القدم، على أجره كاملا عن البطولة.

وقالت ‌إدارة ترمب: ‌إن الولايات ​المتحدة ‌منعت ⁠عرتن ​من دخول البلاد ⁠لحضور كأس العالم بسبب صلاته "بأشخاص يشتبه في انتمائهم إلى منظمات إرهابية".

وقال مصدر مطلع على الأمر "إنه على الرغم ⁠من أن عرتن لن ‌يشارك في ‌كأس العالم، فقد ​تعهدت ‌الفيفا بدفع أجره".

وكان عرتن، ‌الذي حصل على لقب أفضل حكم إفريقي لعام 2025، على وشك أن يصبح أول ‌صومالي يدير مباريات في البطولة العالمية لكرة القدم، ⁠لكن ⁠إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية منعته من الدخول.

ومع ذلك، عاد إلى وطنه حيث حظي باستقبال الأبطال، كما عينه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) لإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبية بين باريس سان ​جيرمان وأستون ​فيلا في أغسطس المقبل.