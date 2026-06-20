"فيفا" يحول المباراة الـ 1000 في كأس العالم لعلامة تجارية 24 ساعة

يحتضن استاد مونتيري في المكسيك الذي يتسع لنحو 53.5 ألف مشجع صباح الغد، المواجهة رقم 1000 في السجل التاريخي لنهائيات كأس العالم منذ انطلاقته الأولى عام 1930، وتجمع منتخبي تونس واليابان لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في مونديال 2026 الحالي.

وأعلن الاتحاد الدولي "فيفا" تجهيز ترتيبات خاصة تليق بالحدث المئوي التاريخي؛ حيث أسندت إدارة المباراة لطاقم تحكيم يقوده الروماني إشتفان كوفاتش، وسيرتدي طاقم التحكيم زياً استثنائياً صُمم خصيصاً باللون البرتقالي مع لمسات وخطوط ذهبية، إضافة إلى ارتداء شارة خاصة على الأكمام وصدر القميص تحمل عبارة "Match 1000" إلى جوار الشعار الرسمي لكأس العالم.

ونجح الاتحاد الدولي في تحويل الرقم "1000" إلى علامة تجارية حصرية مؤقتة لهذا اليوم، ما فتح الباب أمام مبيعات ضخمة للمنتجات التذكارية والقمصان المطبوع عليها شعار المباراة.

ووفقاً للمنصة الدولية للرياضة والتنمية، سيحصل الاتحاد الدولي على العائد الأكبر من مبيعات المنتجات المطبوع عليها شعار "المباراة 1000" الحصري، حيث تدفع الشركات المصنعة للملابس الرياضية والمقتنيات رسماً مالياً لـ"فيفا" مقابل حق استخدام الشعار التاريخي للمباراة على منتجاتها.