قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حظر الأفراد ذوي السلوك المسيء للاعبين، المدربين، الإداريين، والحكام ومنعهم من شراء التذاكر لأي فعالية من فعاليات الـ "فيفا" في المستقبل، والعمل مع الاتحادات القارية والأهلية من خلال الإبلاغ عن هذه الحالات ومنع مرتكبيها من حضور المباريات.

"فيفا"، كشف أنه تمت إحالة 11 شخصاً في قضايا ذات صلة إلى الشرطة في كل من الأرجنتين، البرازيل، فرنسا، بولندا، إسبانيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة على خلفية حالات تنطوي على الإساءة.

وقال "قضية واحدة من تلك القضايا أُحيلت إلى الإنتربول، وقد أُخطرت الاتحادات الوطنية المعنية بهذه الحوادث لتمكينها من اتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الصدد".

وأكد الاتحاد الدولي خلال الاحتفال باليوم العالمي للتسامح، أنه جدَّد التأكيد على التزامه بتعزيز قيم الاحترام والشمولية، ومذكراً بأن لا مكان للكراهية والتمييز في كرة القدم.

مراقبة 2401 حساب نشط خلال كأس العالم للأندية

وأضاف "راقبت خدمة الحماية من الإساءة على منصات التواصل الاجتماعي في "فيفا" خلال النسخة الافتتاحية من كأس العالم للأندية 2025 ما لا يقل عن 2401 من الحسابات النشطة في 5 من منصات التواصل الاجتماعي، شملت هذه العملية اللاعبين والمدربين والفرق وحُكام المباريات المشاركين في البطولة، تم تحليل 5.9 مليون منشور، وتم الإبلاغ عن 179.517 من أجل المراجعة، بينما تم الإبلاغ عن 20.587 إلى المنصات المعنية".

وتابع "قدمت خدمة الحماية أكثر من 200 ألف بلاغ على حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي خلال كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال الرصد الاستباقي الذي ساعد على كشف وضبط محتوى ينطوي على عنف أو تهديد أو تمييز، وشملت الخدمة جميع الفرق البالغة الـ32، والتي ضمَّت في صفوفها لاعبين من 72 جنسية".

