"فيفا" يحدد 178 وكيلا معتمدا قبل انطلاق مونديال 2026

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" 178 وكيلا معتمدا لنشاط مباريات كرة القدم، للاتحادات الأهلية في قارات العالم وخاصة الاتحادات المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، في خطوة تأتي تزامناً مع دخول المنتخبات الـ48 المشاركة في المونديال مرحلة الحسم التنظيمي لتأمين معسكراتها ومبارياتها الودية الأخيرة، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية النزاهة الرياضية ومنع التجاوزات المالية التي قد تصاحب تنظيم المباريات الكبرى.

وأوضح الاتحاد الدولي أن نشر هذه القوائم يهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان قانونية التعاقدات في "سوق الوديات" الدولية.

ومع اقتراب صافرة انطلاق المونديال في يونيو المقبل، يبرز دور هؤلاء الوكلاء كحلقة وصل حصرية لتنظيم المواجهات التجريبية وتأمين الملاعب ومقار التدريب في الدول المستضيفة (الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك).

وتلزم لوائح الفيفا الاتحادات الوطنية "فيفا" بالتعامل حصراً مع هؤلاء الوكلاء المرخصين لضمان الالتزام بالمعايير الفنية واللوجستية الصارمة.

ويفرض الـ فيفا" رسوم سنوية بـ 300 دولار لتجديد رخصة الوكيل، و600 دولار عند التسجيل الأول، حيث لا تقتصر عوائد "الفيفا" على التراخيص، بل تمتد لتشمل رسوماً إدارية عن كل مباراة ودية دولية يتم تنظيمها تحت إشراف هؤلاء الوكلاء، بالإضافة إلى نسبة مقتطعة من الحقوق التجارية وحقوق البث التلفزيوني لبعض المواجهات الكبرى.

وشهد عام 2026 أصعب اختبارات ترخيص وكلاء في تاريخ الـ "فيفا"، حيث بلغت نسبة النجاح 18% فقط، مما يعني أن الـ 178 وكيلاً المذكورين في الملف هم "نخبة النخبة" الذين اجتازوا معايير فنية قانونية معقدة.

وترواح عائدات الـ "فيفا" السنوية من رسوم التسجيل والتجديد مع الوكلاء ما بين 53,400 دولار إلى 106,800 دولار أمريكي، حيث تسعى القواعد الجديدة لـ "فيفا" لعام 2026 إلى كبح جماح العمولات المرتفعة، حيث وضع الاتحاد سقفاً للعمولة لا يتجاوز 25% من قيمة العقد الذي يتفاوض عليه الوكيل لصالح الأندية أو المنتخبات، حيث يهدف هذا الإجراء إلى توجيه السيولة المالية نحو تطوير اللعبة بدلاً من استنزافها في وسيطات مالية غير منظمة، خاصة في ظل الزخم المالي الضخم الذي يسبق النسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم.

ويُتاح للوكلاء اللجوء إلى غرفة الوكلاء بمحكمة كرة القدم التابعة لـ "فيفا" للفصل في أي نزاعات تعاقدية قد تنشأ خلال تنظيم فعاليات مونديال 2026، فيما سيتم توجيه كافة التدفقات المالية للمباريات والصفقات عبر نظام رقمي مركزي يضمن الشفافية المالية، ما يمنع التهرب الضريبي أو غسيل الأموال في صفقات المباريات الودية.

يُذكر أن مونديال 2026 سيكون النسخة الأولى التي تشهد مشاركة 48 منتخباً، ما يرفع عدد المباريات الودية والمعسكرات المطلوبة إلى مستويات غير مسبوقة، ويجعل من دور 'وكيل المباريات' عنصراً لا غنى عنه في سلاسل التوريد الرياضية العالمية.

وتشهد الفترة المقبلة، منح الـ "فيفا" إستراتيجية تسويقية جديدة تمنح الوكلاء حق الوصول لمنصات رقمية (مثل تيك توك ويوتيوب) للترويج للمباريات الودية تحت هوية "مونديال 2026" الرسمية، لربط الجماهير بكواليس استعدادات المنتخبات.