فضيحة تجسس في إيطاليا .. اختراقات بملايين ومصادرة 1.3 مليون يورو

كشفت السلطات الإيطالية عن شبكة إجرامية معقدة تورّط فيها مسؤولون في أجهزة إنفاذ القانون، نفذت نحو 1.5 مليون عملية دخول غير مصرح بها إلى قواعد بيانات حكومية للحصول على معلومات سرية تخص لاعبي كرة القدم ورجال الأعمال والمشاهير، قبل إعادة بيعها مقابل عائدات بملايين الدولارات.

المدعي العام في نابولي، نيكولا جراتيري، قال خلال مؤتمر صحفي، إن التحقيقات أظهرت أن عناصر من الشرطة ومسؤولين أمنيين استخدموا كلمات المرور الخاصة بهم للوصول إلى قواعد بيانات محمية واستخراج معلومات حساسة “بغرض إعادة بيعها”، مشيراً إلى وجود “قائمة أسعار” محددة للخدمات غير القانونية التي كانت تقدمها الشبكة.

عمليات ابتزاز

وبحسب التحقيقات، ضمت المنظمة ضباط شرطة من نابولي وكاسيرتا، إضافة إلى مسؤولين أمنيين في روما، فيما امتدت أنشطتها إلى خدمة عشرات الوكالات، بينها وكالات تحقيق خاصة تخضع حالياً للتحقيق.

جراتيري، أضاف أن بعض طالبي هذه البيانات سعوا للحصول على معلومات عن لاعبي كرة القدم والمغنين والفنانين وشخصيات من عالم الترفيه، فيما لا تستبعد السلطات استخدام بعض المعلومات في عمليات ابتزاز، من بينها تسريب نتائج اختبارات مخدرات أو كحول.

وأشار التحقيق إلى ارتباط أحد المشتبه بهم بوكالة “إيكواليز” التي تتخذ مقرها في من ميلانو، وهي جهة سبق أن ورد اسمها في تحقيقات أخرى مرتبطة بعمليات جمع معلومات غير قانونية.

1.5 مليون اختراق

وصادرت الشرطة خادماً إلكترونياً في شمال إيطاليا يُعتقد أنه يحتوي على بيانات تم الوصول إليها عبر نحو 1.5 مليون عملية اختراق غير مشروع.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، أسعارالوصول إلى البيانات تراوحت بين 6 يورو و25 يورو (7 دولارات و30 دولارا).

وفي إطار العملية الأمنية الواسعة، نفذت شرطة الدولة الإيطالية 29 إجراءً احترازياً بتنسيق من النيابة العامة في نابولي، شملت تهماً تتعلق بالوصول غير المشروع إلى أنظمة الحاسوب والفساد وكشف أسرار رسمية.

الإقامة الجبرية

وتوزعت الإجراءات بين حبس 4 مشتبه بهم احتياطياً، ووضع 6 آخرين قيد الإقامة الجبرية، وإلزام 19 شخصاً بالمثول أمام الشرطة القضائية.

وبحسب موقع Calcio e Finanza، شملت المداهمات مقاطعات نابولي وفيرارا وبولزانو وروما وبيلونو، فيما صادرت السلطات أصولاً بقيمة تقارب 1.3 مليون يورو من عدد من المتهمين.