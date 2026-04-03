"فريق السعودية" ينقل نهائي كأس النخبة للكرة الطائرة غداً السبت





يُعلن "فريق السعودية" العلامة التجارية للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، عن نقل نهائي بطولة كأس النخبة للكرة الطائرة، الذي يقام عند السابعة من مساء غداً السبت بين الهلال والاتحاد، عبر تطبيق فريق السعودية، والحساب الرسمي للجنة في منصة يوتيوب "Team Saudi".

ومن المقرر، أن يبث فريق السعودية، عند الرابعة من عصر غداً، لقاء الأهلي والعُلا في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع، في خطوة تعزز من جهود فريق السعودية في تسهيل الوصول للمحتوى الرياضي رقمياً.

ويأتي هذا البث ضمن إطلاق تجريبي يعمل من خلاله فريق السعودية، بالتعاون مع الاتحادات الرياضية، على نقل البطولات والأنشطة الرياضية عبر منصة "Team Saudi"، بما يسهم في دعم مستهدفات تطوير مختلف الألعاب الرياضية، وتوفير منصة رقمية متخصصة تُمكّن الجماهير من متابعة أبرز الأحداث الرياضية بسهولة تامّة.