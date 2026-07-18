تحمل مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم 2026 رهانات تتجاوز المنافسة على الميدالية البرونزية، إذ تجمع بين المنتخبين الأعلى قيمة سوقية في البطولة، بقيمة إجمالية تقارب 2.88 مليار يورو، وفقاً لبيانات موقع «ترانسفير ماركت».

ويخوض المنتخبان المواجهة بعدما ودعت فرنسا البطولة بالخسارة أمام إسبانيا في الدور نصف النهائي، فيما خرجت إنجلترا أمام الأرجنتين، لتصبح البرونزية فرصة لتعويض الإخفاق الرياضي، إلى جانب حصد مكاسب مالية وتسويقية.

تفوق فرنسي

يتصدر المنتخب الفرنسي قائمة منتخبات كأس العالم 2026 من حيث القيمة السوقية بنحو 1.52 مليار يورو، فيما يحتل المنتخب الإنجليزي المركز الثاني بقيمة تبلغ 1.36 مليار، بحسب تقديرات «ترانسفير ماركت».

ويبلغ الفارق بين القائمتين نحو 160 مليون يورو لمصلحة فرنسا، في انعكاس لحجم المواهب التي يمتلكها المنتخبان وانتشار لاعبيهما في أبرز أندية الدوريات الأوروبية.

نجوم بالملايين

يتقدم كيليان مبابي قائمة لاعبي فرنسا بقيمة سوقية تبلغ 180 مليون يورو، يليه مايكل أوليسيه بقيمة 150 مليونا، ثم ديزيريه دوي بـ120 مليونا.

وفي المنتخب الإنجليزي، يتصدر جود بيلينجهام القائمة بقيمة تبلغ 130 مليونا، يليه ديكلان رايس بـ120 مليونا، ثم بوكايو ساكا بقيمة 110 ملايين.

ولا تمثل هذه الأرقام أسعاراً فعلية لانتقال اللاعبين، وإنما تقديرات للقيمة السوقية تستند إلى العمر والمستوى الفني ومدة العقود والأداء مع الأندية والمنتخبات.

جوائز البرونزية

لا تمنح المباراة الميدالية البرونزية فقط، بل تحمل مكاسب مالية أيضاً، إذ يحصل الاتحاد الوطني للمنتخب صاحب المركز الثالث على 29 مليون دولار، مقابل 27 مليونا لصاحب المركز الرابع، وفقاً لآلية توزيع جوائز كأس العالم 2026 التي اعتمدها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

ويبلغ الفارق المالي المباشر بين المركزين مليوني دولار، فيما تذهب الجائزة إلى الاتحاد الوطني، على أن يحدد كل اتحاد آلية توزيع المكافآت على اللاعبين والجهاز الفني.

مكاسب تسويقية

تمتد أهمية الفوز بالمركز الثالث إلى ما هو أبعد من الجائزة المالية، إذ يمنح المنتخب الفائز زخماً معنوياً قبل انطلاق الموسم الجديد، كما يعزز حضوره لدى الرعاة ويرفع القيمة التسويقية لعدد من نجومه.

كما توفر المباراة فرصة إضافية لشركاء البث والرعاة للوصول إلى جمهور عالمي، مستفيدين من الشعبية الكبيرة للمنتخبين ووجود عدد من أبرز لاعبي كرة القدم في العالم ضمن قائمتيهما.

رهان أخير

ورغم خروج فرنسا وإنجلترا من سباق اللقب، فإن مواجهة المركز الثالث تجمع منتخبين تتجاوز قيمة كل منهما مليار يورو، لتصبح البرونزية أكثر من مجرد ميدالية، بل محطة لحصد مكاسب مالية وتسويقية وإنهاء البطولة بصورة إيجابية.