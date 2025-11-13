دعمت فرق دوري روشن قوائم 32 منتخباً خلال فترة التوقف الدولية الحالية "FIFA days أيام الفيفا"، بعدد 50 لاعباً، أثبت حجم تأثير النهضة التي باتت تحققه الأندية السعودية في الخريطة العالمية، تجاوزت قيمتهم السوقية 1.7 مليار ريال، وفقاً لرصد "الاقتصادية".

ودعم 14 ناديا سعوديا منتخبات كل من: البرازيل، وفرنسا، والبرتغال، والسنغال، والمغرب، وتركيا، وساحل العاج، والجزائر، وبلجيكا، وألبانيا، وصربيا، وأسكتلندا، وكوستاريكا، وجنوب أفريقيا، وسلوفاكيا، وهندوراس، والعراق، وإيطاليا، والأوروجواي، واليونان، ولوكسمبورج، وسورينام، ونيجيريا، وسلوفاكيا، وجزر القمر، وغينيا، والرأس الأخضر، وإسبانيا، وبنما، وزامبيا، وسويسرا، والكاميرون، وبلغت قيمتهم السوقية 391.25 مليون يورو.

الهلال والاتحاد والأهلي الأكثر دعما للمنتخبات

وتصدر الهلال، والأهلي، والاتحاد فرق الدوري الأكثر دعماً بـ18 لاعباً (6 لاعبين من كل ناد)، وحل الهلال أولاً من حيث القيمة السوقية للاعبيه المنظمين للمنتخبات، وهم: الفرنسي ثيو هيرنانديز، السنغالي كاليدو كوليبالي، البرتغاليان جواو كانسيلو، وروبن نيفيز، المغربي ياسين بونو، والتركي يوسف أكتشيتشيك وبلغت قيمتهم 98.5 مليون يورو (429 مليون ريال).

وحلت القادسية ثانية من حيث قيمة الدوليين السوقية المنضمين للمنتخبات العالمية، لعدد 3 لاعبين، قيمتهم السوقية 64.5 مليون يورو، وجاء الاتحاد ثالثاً بقيمة سوقية بلغت 64 مليون يورو، ثم الأهلي 54.5 مليون يورو.

النصر حل خامساً في القائمة بقيمة سوقية للاعبيه الأربعة بلغت 51 مليون يورو، ثم نيوم (22.3 مليون يورو)، الاتفاق (10.6 مليون يورو)، الخليج (5 مليون)، الخلود (5 مليون)، الفيحاء (4.6 مليون)، الشباب (4 مليون)، الحزم (3.1 مليون)، النجمه (2.95 مليون)، والأخدود (1.2 مليون).

الفترة السادسة لأيام الـ "فيفا" مخصصة للوديات

وشدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن الفترة السادسة لأيام الـ"فيفا" للمباريات الودية والمقررة من 10 إلى 18 نوفمبر الجاري لن تتضمن إقامة مباريات رسمية، وقال: "هي نافذة مباريات دولية، لكل الاتحادات القارية، الحد الأقصى لعدد المباريات لكل منتخب مباراتان".

ويدفع كل اتحاد يستضيف مباراة ودية دولية 1500 فرنك سويسري "6000 ريال" للاتحاد الدولي "فيفا" بسعر الصرف الرسمي في اليوم الذي تستحق فيه السداد، حيث تشمل 500 فرنك رسم المباراة لـ"فيفا" إضافة إلى دفع 2% لـ"فيفا" من إجمالي حقوق النقل التلفزيوني ومبيعات التذاكر وأي عوائد مالية من اللقاء "500 فرنك بحد أدنى"، و500 فرنك للاتحاد القاري المستضيف للمواجهة الودية كحد أقل.

"فيفا" يشترط دفع الرسوم قبل اللقاء بـ 60 يوما

ويتطلب من كل اتحاد إقامة مباريات ودية دولية على أرضه خلال "أيام الفيفا" دفع كامل المستحقات المترتبة عليه خلال 60 يوما "شهرين" من موعد إقامة اللقاء، متضمنا بيانا كاملا بإجمالي الدخل، المصروفات، والضرائب التي دفعها.

ويشترط على كل اتحاد يريد خوض مباراة ودية أخذ الإذن من الـ"فيفا" قبل 21 يوما "ثلاثة أسابيع" من موعد اللقاء، وإرسال تفاصيل ومعلومات المباراة بقوائم اللاعبين والحكام بعد 48 ساعة من نهاية اللقاء للأمانة العامة في الـ"فيفا".