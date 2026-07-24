ستصل عقوبة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، لأندية مسابقة دوري روشن السعودي لـ 250 ألف ريال، في حال تأخر الأندية في تقديم طلبات الموافقة على طقم اللعب الأساسي، أو زي الاحتفال، أو الطقم التذكاري، حيث أصدرت الرابطة لائحة لضبط التجاوزات المتعلقة بمعدات الفرق، وأطقم اللعب، والشعارات التجارية والإعلانية داخل الملاعب.

وأوضحت الرابطة أن العقوبة ستبدأ بإنذار مع مهلة للامتثال، ثم تتصاعد عند التكرار من غرامة 50 ألف ريال، ثم 100 ألف ريال، وصولاً إلى 250 ألف ريال في حال الإصرار على عدم الامتثال.

وتُطبق نفس هذه العقوبات المتدرجة في حال امتنع النادي عن تقديم عدد 30 قميصاً موقعاً من اللاعبين عند الطلب.

وحظرت الرابطة على الأندية واللاعبين ارتداء أو استخدام أي معدات داخل المناطق الخاضعة للرقابة (الملعب والمرافق المحيطة) إذا كانت تحمل طابعاً مسيئاً أو غير لائق، أو تتضمن رسائل وشعارات سياسية، أو دينية، أو شخصية مثيرة للجدل، ومنعت استخدام أي معدات تمنح ميزة تنافسية غير عادلة أو تغير من جوهر اللعبة، أو توحي بارتباط تجاري غير مصرح به.

وتساوت العقوبات المفروضة على عرض إعلانات الرعاة دون موافقة خطية مع عقوبات عرض الشعارات الخيرية غير المصرح بها، وتبدأ عقوبة المخالفة الأولى بغرامة 50 ألف ريال مع وقف التنفيذ حتى نهاية الموسم الرياضي، وفي حال التكرار للمرة الثانية، يُلغى وقف التنفيذ وتُفرض غرامة 100 ألف ريال، وتصل في المرة الثالثة إلى 250 ألف ريال مع إلزام النادي بدفع تعويض مالي للرابطة، بينما يبلغ الحد الأقصى للعقوبة 500 ألف ريال عن كل مخالفة لاحقة.

وشددت الرابطة على ضرورة التزام اللاعبين بارتداء السترات البديلة المخصصة لهم والتي توفرها الرابطة أثناء المباريات، ورتبت على عدم تأكد النادي من ذلك عقوبة تبدأ بإنذار وغرامة 20 ألف ريال مع وقف التنفيذ حتى نهاية الموسم، وتتضاعف عند التكرار لتصل إلى 50 ألف ريال (مع إلغاء وقف التنفيذ)، ثم 100 ألف ريال، و200 ألف ريال للمخالفات اللاحقة.