غدا الفصل الأخير من مهرجان خادم الحرمين للهجن بجوائز 75 مليون ريال

يستعد ميدان الجنادرية التاريخي في العاصمة الرياض، غداً الأحد، ليشهد الفصل الأخير من ملحمة رياضية وتراثية كبرى، حيث تختتم فعاليات النسخة الثالثة من "مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن 2026".

وتتجه الأنظار صوب الأشواط الأربعة الختامية لفئة "حيل وزمول"، التي سيتنافس فيها نخبة الملاك والمضمرين على الألقاب الأغلى والأكبر، بجوائز مالية تتجاوز 15 مليون ريال.

75 مليون ريال جوائز النسخه الحالية

سجلت النسخة الحالية الأرقام الأعلى في تاريخ جوائز المهرجان بإجمالي تخطى الـ75 مليون ريال، ليرتفع سقف العطاء في النسخ الثلاث مجتمعةً إلى أكثر من 215 مليون ريال.

ويحصل أبطال الأشواط المفتوحة لفئتي "حيل وزمول" على 60 ألف ريال، وبمجموع 128 ألف ريال للشوط الواحد، و1.024 مليون ريال قيمة جوائز الأشواط الثمانية.

كما يحصل أبطال الأشواط الأربعة الختامية على 14.4 مليون ريال، حيث يتوج بطل شوط (زمول ـ عام) وبطل شوط (زمول ـ مفتوح) على مليوني ريال إضافة لـ"البندق"، فيما يحصل بطل شوط (حيل ـ عام)، و(حيل ـ مفتوح) على 2.5 مليون ريال إضافة لـ"السيف".

"سيف السعودية" بـ 3 ملايين ريال

ويترقب ملاك الهجن غدًا الأحد لحظة الفخر المنتظرة في سباقٍ يمثل ذروة الصراع والترقب على "سيف السعودية"؛ اللقب الذي لا يُنال إلا بحصد النقاط عبر موسمٍ طويل من المنافسة.

وتحت أضواء الميدان، تنحصر المنافسة بين ثلاثة من أبرز المتسابقين هذا الموسم، الذين فرضوا حضورهم بقوة في جدول الترتيب: حمد العامري، ومحمد المهيري، وعبدالله الماجد.

وينتظر صاحب المركز الأول جائزة مالية قدرها 3 ملايين ريال، إضافة إلى سيف السعودية، في حين يتقاسم صاحب المركز الثاني والثالث جائزتيهما المليونية، إذ يحظى الوصيف بما قيمته مليون ريال، والثالث بما قيمته نصف مليون ريال.

ويعد "سيف السعودية" تحفة فنية تجمع بين الأصالة والرفاهية، حيث يُصنع غمد السيف من الذهب الخالص عيار 24 الممزوج بالفضة ومعادن نفيسة أخرى تمنحه بريقاً استثنائياً، فيما يتميز المقبض بجودة فائقة، إذ يُنحت من العاج الطبيعي والأخشاب الفاخرة التي تعمل على امتصاص الرطوبة لضمان المتانة.