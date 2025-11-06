دعا نادي ريال مدريد الإسباني إلى عقد جمعيته العمومية العادية في 23 نوفمبرالجاري، للموافقة على البيانات المالية، كما سيعقد جمعية عمومية استثنائية لنقل ملكية أصول النادي إلى أعضائه، وهو قرار سيُطرح للاستفتاء العام بين جميع الأعضاء، وفقاً لرئيس النادي، فلورنتينو بيريز.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإنه كما جرت العادة منذ تولي فلورنتينو بيريز رئاسة النادي، ستُظهر حسابات ريال مدريد أرباحًا، وقالت "لا تزال مالية النادي تُمثل نموذجًا يُحتذى به في عالم الرياضة، وستكون حسابات العام الماضي متوافقة مع الميزانية".

ريال مدريد أغلى نادي كرة قدم في العالم

وأضافت "اختارت مجلة فوربس ريال مدريد في مايو الماضي أغلى نادي كرة قدم في العالم، وقدّرت المجلة قيمة النادي بـ 6.75 مليار يورو، أي أكثر بـ 150 مليون يورو من مانشستر يونايتد، الذي يليه في هذا التصنيف".

وتابعت "بالنسبة للجمعية العمومية غير العادية، فسيتم عقدها ليتمكن الأعضاء المندوبون من الاطلاع على خطة الرئيس، وهي وضع الأصول المالية للنادي في أيدي أعضائه، ومن المؤكد أيضًا إجراء استفتاء بين جميع الأعضاء للتصويت على هذا النموذج ، كما أعلن الرئيس نفسه في الجمعية العمومية العادية الأخيرة".