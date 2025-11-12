أكد عمدة مانشستر الكبرى، آندي بيرنهام، أنه لن يُخصص أي مبلغ من المال العام لبناء ملعب مانشستر يونايتد الجديد، وفقا لموقع express.

في مارس، كشف يونايتد عن مقترحات طموحة لبناء ملعب حديث يتسع لـ 100 ألف متفرج خلال فعالية في لندن، حيث أشار المالك المشارك، السير جيم راتكليف، إلى إمكانية الانتهاء من المشروع بحلول عام 2030.

واقترح راتكليف فكرة تمويل دافعي الضرائب جزئيًا لمشروع الملياري جنيه إسترليني، قائلاً: "سكان الشمال يدفعون ضرائبهم، وهناك جدل حول إمكانية التفكير في مشروع أكثر طموحًا في الشمال، يكون مناسبًا لإنجلترا، لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا أو نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي".

وكان بيرنهام، عمدة مانشستر الكبرى، قد أعلن سابقًا أنه لن يُخصص أي تمويل عام للملعب نفسه، وأكد هذا الموقف في بودكاست "الوقت الإضافي".

ومع ذلك، تم أخيرا تشكيل شركة تطوير بلدية لخطة تجديد محيط الملعب، التي ستحقق فوائد اقتصادية هائلة.

بيرنهام، قال "الأمر لا يتعلق بإعطائهم المال، فلدينا مبدأ واضح للغاية هنا في بداية هذه الرحلة مع شركة التطوير البلدية، سيدفع مانشستر يونايتد تكاليف الملعب، ولن يُنفق أي مبلغ من المال العام على ذلك".