عائدات الرعاية في كأس العالم 2026 تصل إلى 2.4 مليار دولار

ينتظر أن يحقق كأس العالم للرجال 2026 أعلى عائدات رعاية في تاريخ البطولة، وفقا لأحدث تقديرات شركة أمبير أناليسيس.

وتتيح البطولة الموسعة، التي تضم 48 فريقا وتقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، فرصا هائلة للعلامات التجارية للترويج لأنفسها حيث تقدر عائدات الرعاية 2.4 مليار دولار، بينما ستصل عائدات حقوق البث إلى 3.8 مليار دولار على الأقل، ليتجاوز إجمالي العائدات أكثر من 6 مليارات دولار.

النسخة الأكبر في جذب استثمارات الرعاية

تعتبر هذه النسخة من كأس العالم للرجال "الأكبر" على الإطلاق، حيث تجذب مستويات قياسية من استثمارات الرعاية نظرا لزيادة عدد الفرق المشاركة وتوسيع نطاق المباريات.

ويشهد الإنفاق على الرعاية نموا ملحوظا بفضل انضمام جهات جديدة إلى الحدث، مثل DoorDash وبنك أوف أمريكا وADI Predict Street، إضافة إلى علامات تجارية ارتبطت تاريخيا بالحدث، مثل أديداس وكوكاكولا وفيزا.

قطاعات المشروبات والطعام والسفر الأكثر تمثيلا

رغم أن كندا والمكسيك ليستا من بين الرعاة الرئيسيين للحدث، إلا أن الولايات المتحدة تضم بعضا من أكبر العلامات التجارية عالميا، ما ساهم في رفع إجمالي عائدات الرعاية إلى مستوى قياسي.

ومع فترات الراحة الإضافية لشرب الماء خلال كل ربع من المباراة، باتت العلامات التجارية تتمتع بمساحة أكبر للإعلان، حيث تعد قطاعات المشروبات والطعام والسفر الأكثر تمثيلا من حيث عدد الصفقات، مدفوعة بشركات مثل الخطوط الجوية القطرية وفريتو-لاي وديجيو ومنغنيو للألبان والخطوط الجوية الأمريكية وبودوايزر وماريوت بونفوي.

22 % زيادة العائدات عن 2022

فيما يتعلق بحقوق البث، تقدر العائدات بنحو 3.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 22% عن بطولة 2022، مع وجود بعض الصفقات التي لم تُبرم بعد في أسواق آسيا.

كان من أهم العوامل ارتفاع قيمة حقوق البث الإعلامي في الولايات المتحدة، بنسبة 94% مقارنة بعام 2022، مدفوعا بدور الولايات المتحدة كدولة مضيفة.

كما ساهمت جهات فاعلة جديدة في هذا النمو: فبينما لا تزال قنوات البث التقليدية هي المهيمنة على شراء حقوق البث للبطولة، زادت بعض منصات البث الرقمي استثماراتها في البطولة، وعلى وجه الخصوص، ستقوم منصة DAZN ببث مباريات كأس العالم للرجال في 3 أسواق رئيسية هي اليابان وإيطاليا وإسبانيا.