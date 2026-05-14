صندوق الاستثمارات العامة السعودي داعم رسمي لكأس العالم 2026

أعلن صندوق الاستثمارات العامة والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم، تسمية صندوق الاستثمارات العامة السعودي داعماً رسمياً في آسيا وأمريكا الشمالية لبطولة كأس العالم FIFA 2026™.

وتعكس الشراكة التزاماً مشتركاً لتعزيز انتشار رياضة كرة القدم على جميع المستويات، من المشاركة على المستويات الشعبية وصولاً إلى المنافسات الاحترافية، وإتاحة فرص جديدة لممارسة الرياضة والمشاركة فيها.

وتضم الشراكة الجديدة اثنتين من شركات صندوق الاستثمارات العامة، وهما مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية، الشركة السعودية محلياً ودولياً في مجال الألعاب والرياضات الإلكترونية، ومدينة القديّة، العاصمة المستقبلية للترفيه والرياضة والثقافة. ويهدف الصندوق وشركاته التابعة لتقديم تجربة استثنائية إلى جانب قيادة مبادرات مبتكرة تهدف لتعزيز مشاركة الجمهور والتواصل مع محبي رياضة كرة القدم على المستوى الدولي.

وتعد بطولة كأس العالم FIFA 2026™، التي تستضيفها 3 دول، الأكبر تاريخياً، حيث تشهد مشاركة 48 منتخباً وطنياً تمثّل جميع القارات، لتجمع حولها جمهور كرة القدم من حول العالم.

وتعليقاً على الشراكة الجديدة، قال المدير التنفيذي للأعمال لدى فيفا، رومي جاي: “يسعدنا انضمام صندوق الاستثمارات العامة كداعم رسمي لبطولة كأس العالم FIFA 2026™ ، ونتطلع معاً إلى تقديم بطولة تاريخية تُلهم وتُوحد الجماهير من جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "ستسهم الشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة في نمو رياضة كرة القدم عالمياً من خلال إتاحة فرص جديدة، وتعزيز الابتكار، وإشراك الشباب، بما يضمن لملايين الشباب حول العالم فرصاً لممارسة كرة القدم والاستمتاع بها".

ومن جهته قال مدير إدارة الهوية المؤسسية في صندوق الاستثمارات العامة، محمد الصياد: "يواصل صندوق الاستثمارات العامة تعزيز وتوسيع حضوره العالمي في المجال الرياضي، مع التركيز على كرة القدم كمحور أساسي. تستند هذه الشراكة إلى التعاون بين الصندوق والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، خلال بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ التي أقيمت العام الماضي، إلى جانب عملنا مع اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) بهدف تحقيق أثر مستدام".

وأضاف: "يواصل صندوق الاستثمارات العامة جهوده الهادفة إلى دفع نمو رياضة كرة القدم حول العالم، من خلال تعزيز المشاركة في الرياضة، وإتاحة مزيد من الفرص للاعبين والجمهور وكامل منظومة كرة القدم".

وتعد كرة القدم عنصراً رئيسياً ضمن التحوّل الذي تشهده المملكة على مختلف الأصعدة، خاصة أنها تستضيف بطولة كأس العالم FIFA 2034™. بما يعزز طموح السعودية لدفع تطور اللعبة محلياً وعالمياً وصنع فرص يمتد أثرها الإيجابي على المملكة والعالم لأجيال عديدة قادمة. وتهدف الشراكة إلى نقل الخبرات والمعرفة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، للمساهمة في بناء قدرات الشباب السعودي بما يعزز نمو الرياضة ويرسم ملامح مستقبلها.

وتتماشى الشراكة مع التزام صندوق الاستثمارات العامة المستمر بقطاع الرياضة في منظومة "السياحة والسفر والترفيه"، إحدى المنظومات الاقتصادية ضمن استراتيجية 2026 – 2030 التي أعلن عنها الصندوق أخيرا.

ويتمثل دور الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في تنمية وتطوير رياضة كرة القدم في جميع اتحادات الدول الأعضاء، البالغ عددها 211 اتحاداً. وستدعم هذه الشراكة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لمواصلة تقديم مجموعة متنوعة من المبادرات، بما في ذلك برامج تطوير القاعدة الشعبية، ومبادرات الشباب، وكرة القدم النسائية، ومبادرات التعليم، والمشاريع التي تعمل على تعزيز البنية التحتية ورفع مستوى الخبرة الفنية في جميع أنحاء العالم.