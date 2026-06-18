صعود قيمة الجوير السوقية .. لاعب المستقبل للمنتخب السعودي

خطف مصعب الجوير نجم المنتخب السعودي لكرة القدم، ونادي القادسية الأضواء بعد اختياره لاعباً للمستقبل في "الأخضر" السعودي، وصعود قيمته السوقية من 4 إلى 6 ملايين يورو خلال أقل من 6 أشهر، وفقاً لتقرير موقع "ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص في إحصائيات وقيم اللاعبين السوقية حول أبرز العناصر الواعدة والنجوم المنتظر تألقهم في نهائيات كأس العالم 2026.

وأكد الموقع الألماني أنه جاء اختيار الجوير (22 عاماً) بعد موسم استثنائي مع فريقه في دوري روشن السعودي، سجل خلاله 7 أهداف وقدم 12 تمريرة حاسمة، ليقود فريقه للتأهل التاريخي إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، فضلاً عن تثبيت أقدامه كعنصر رئيسي في تشكيلة الأخضر بـ 33 مباراة دولية، و6 أهداف.

ميسي يتصدر

وتأتي هذه النسخة التاريخية من المونديال بمشاركة غير مسبوقة تضم 48 منتخباً للمرة الأولى، وبتنظيم مشترك بين المكسيك، الولايات المتحدة، وكندا، حيث قص شريط الافتتاح مواجهة مكررة من مونديال 2010 تجمع بين المكسيك وجنوب إفريقيا في العاصمة مكسيكو سيتي.

وتصدر الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي وغريمه التاريخي البرتغالي كريستيانو رونالدو واجهة الخيارات في المجموعات الأخيرة، حيث يتطلع الثنائي لتدوين فصل جديد وأخير في مسيرتيهما المونديالية الاستثنائية، فيما جاء النجم الفرنسي الشاب مايكل أوليز إلى جانب عناصر أوروبية واعدة مثل الإنجليزي نيكو أورايلي، والبلجيكي ماتياس فرنانديز باردو ليمثلوا القوة الضاربة في القارة العجوز.

بروز مازا

كما برز اسم الموهبة الجزائرية الشابة إبراهيم مازا ضمن القائمة المونديالية المترقبة، ليمثل التطلعات العربية الإفريقية إلى جانب السنغالي إليمان نداي، وشهدت القائمة أيضاً تنوعاً جغرافياً لافتاً للمواهب المنتظرة، ضمت: أنطونيو نوسا (النرويج)، عبد القادر خوسانوف (أوزبكستان)، أدالبيرتو كاراسكيا (بنما)، وكريس وود (نيوزيلندا).

وأوضح الموقع الألماني أن هذه القائمة الشاملة من خبراء البيانات في "ترانسفير ماركت" أن مونديال 2026 لن يكون صراعاً على اللقب الفضي فحسب، بل سيتحول إلى أكبر سوق مفتوحة لاستعراض المواهب الكروية الشابة وصياغة خريطة القيمة السوقية للاعبين في السنوات المقبلة.