صافرة مونديال 2026 تنطلق مع نقص الأكسجين.. العالم يتنفس كرة القدم

مع انطلاق صافرة البداية لنهائيات كأس العالم 2026 سيتنفس عشاق المستديرة (39) يوماً كرة قدم لمتابعة هذه النهائيات التي تقام في (3) دول الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

تبلغ القيمة السوقية لـ(48) منتخبا مشاركا في هذه النهائيات نحو 18.1 مليار يورو، ويقص منتخبا المكسيك وجنوب إفريقيا شريط الافتتاح حينما يلتقيان الليلة على أرضية ملعب أزتيكا" في مكسيكو سيتي الذي يشهد انخفاض نسبة الأكسجين نتيجة تواجده فوق البحر بـ(2240) مترا.

نسخة 2026 ستقام في (16) مدينة ويبلغ عدد اللقاءات فيها (104) لقاءات، وتبلغ القيمة السوقية لأولى لقاءات هذه البطولة (241) مليون يورو، حيث تصل قيمة المكسيك (191.8) مليون، في الوقت الذي تقدّر فيه قيمة منتخب جنوب إفريقيا (49.2) مليون.

وعيّن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) البرازيلي ويلتون سامبايو حكماً في لقاء افتتاح البطولة يساعده كل من مواطنيه برونو بيريز وبرونو بوشيليا.

شهدت الأيام الماضية عديدا من التحديات للجنة المنظمة لهذا الحدث العالمي بعد تصاعد عديد من الأنباء حول إضراب العمال في الملاعب إلى جانب ارتفاع أسعار التذاكر ورغبةً في الوصول إلى النجاح مع انطلاقة البداية أعلنت السلطات المكسيكية تعليق الدراسة في المدارس والجامعات، وطالبت موظفي الحكومة العمل عن بعد في منازلهم لتخفيف الازدحام في الشوارع من أجل تسهيل وصول الجماهير إلى ملعب "أزتيكا" الذي سيحتضن حفل الافتتاح واللقاء الأول.

تقف الكولومبية شاكيرا في صدارة النجوم المشاركين في حفل الافتتاح إلى جانب النيجيري بيرنا بوي واللذان سيقدمان الأغنية الرسمية لكأس العالم "داي داي".

ويضم المشاركون مجموعة من نجوم الموسيقى في أمريكا اللاتينية والعالم أمثال اليخاندرو فرنانديز وبيليندا وجي بالفين وداني أرشن وليلا داونز وفرق كل من أنجليس أزوليس ومانا.

بلغ احتمالية هطول الأمطار إلى جانب العواصف الرعدية في لقاء الافتتاح 80% في الشوط الثاني من اللقاء تحديداً وذلك وفقاً لشبكة "The Athletic".

وستكون النسخة الحالية من أكثر نسخ كأس العالم حرارة حيث ستقام بعض اللقاءات وسط درجات حرارة تصل لأكثر من 32 درجة مئوية.