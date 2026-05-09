شروط تجارية لحماية حقوق شركاء "الآسيوي" في قرعة الدرعية

أبلغ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الاتحادات الأهلية المشاركة في قرعة نهائيات كأس الأمم الآسيوية 2027 في السعودية، على مبدأ "الحضور الإلزامي" لفعاليات القرعة وكافة الأنشطة المرتبطة بها اليوم في الدرعية، حيث سيعاقب أي اتحاد يتخلف ممثلوه عن الحضور بعقوبات مالية فورية لا تقل عن 10 آلاف دولار، ومنح لجنة الانضباط والأخلاق صلاحية اتخاذ تدابير إضافية عند الضرورة.

وتُقام مراسم القرعة الليلة في قصر سلوى بحي الطريف التاريخي، حيث تستضيف السعودية البطولة لأول مرة في تاريخها، وتضم 24 منتخباً موزعة على 4 مستويات.

وأكد الاتحاد الآسيوي أنه صنف قرعة البطولة والفعاليات المصاحبة كجزء لا يتجزأ من البطولة بمدلولها الشامل، ما يترتب عليه التزامات قانونية وتجارية وانضباطية صارمة على كافة المنتخبات المشاركة.

وقال الآسيوي "القرعة الرسمية وما يرافقها من أنشطة إعلامية أو فنية لا تُعد مجرد إجراء إداري، بل هي "فعالية رسمية تخضع لسيادة الاتحاد الآسيوي الكاملة، ويمنح هذا التصنيف الاتحاد الحق الحصري في إدارة كافة الجوانب المتعلقة بالبث والتسويق والدخول إلى مناطق الفعالية، والتي تُصنف قانونياً كمناطق دخول مُتحكم بها".

وشدد الآسيوي على أن الحقوق التجارية المرتبطة بفعاليات القرعة، حق حصري للاتحاد، وقال "يُمنع استغلال شعارات القرعة أو علاماتها التجارية من قبل أي طرف ثالث دون موافقة خطية مسبقة، وذلك لضمان حماية حقوق الرعاة والشركاء التجاريين الرسميين للبطولة".

وتابع "هذا الإطار التنظيمي يهدف إلى حماية الحقوق التجارية لشركاء الاتحاد الآسيوي، وضمان سير العمليات اللوجستية للبطولة وفق أعلى المعايير الدولية، بدءاً من لحظة سحب القرعة وحتى تتويج البطل".