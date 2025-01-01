شراكة إستراتيجية تغير تسمية مركز تدريبات نيوكاسل وأكمام التدريب

وقع نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي اتفاقية شراكة إستراتيجية متعددة السنوات مع شركة "KNOX Hydration"، العلامة التجارية المتخصصة في مجال منتجات الترطيب.

وبموجب هذه الشراكة، سيتم تغيير الاسم الرسمي لمركز تدريبات النادي في "دارسلي بارك" ليصبح "The KNOX" ابتداء من الأول من يوليو 2026، كما تتضمن الاتفاقية، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ النادي، وضع شعار الشركة كراعي على أكمام ملابس التدريب لفرق الرجال والسيدات وأكاديمية الشباب.

كسر القواعد السائدة

ديفيد هوبكنسون، الرئيس التنفيذي لنيوكاسل يونايتد، قال "نحن سعداء بالترحيب بـ KNOX Hydration كشريك عالمي، طموحنا المشترك هو كسر القواعد السائدة والوصول إلى القمة في مجالاتنا".

وأضاف "هذه ليست مجرد رعاية تسويقية، بل شراكة تركز على الأداء، حيث سنوفر للاعبينا أفضل أدوات النجاح مع دفع النمو التجاري اللازم للمنافسة في أعلى المستويات".

صعود العلامة التجارية

جون شايفر، الرئيس التنفيذي للشركة، أعرب عن اعتزازه بالشراكة مع نادٍ عريق كنيوكاسل، مؤكداً أن "مسار النادي التصاعدي وطموحات قيادته الجديدة تتماشى تماماً مع الصعود السريع لعلامة KNOX التجارية".

ومن المقرر أن تبدأ الشراكة فعلياً هذا الصيف، بالتزامن مع افتتاح النادي لتوسعة ضخمة في مرافق الأداء الخاصة به، والتي ستشهد زيادة في مساحة المبنى بنسبة تتجاوز 50%، بهدف دمج خبرات KNOX في التغذية عالية الأداء ضمن البيئة اليومية للاعبين لدعم عمليات الاستشفاء والرفع من كفاءة الأداء البدني.