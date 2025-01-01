الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الخميس, 2 أبريل 2026 | 14 شَوَّال 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين6.48
(-0.15%) -0.01
مجموعة تداول السعودية القابضة138.6
(-0.07%) -0.10
الشركة التعاونية للتأمين125.9
(-0.87%) -1.10
شركة الخدمات التجارية العربية117.9
(-2.88%) -3.50
شركة دراية المالية5.19
(0.19%) 0.01
شركة اليمامة للحديد والصلب34.54
(-2.43%) -0.86
البنك العربي الوطني21.65
(0.23%) 0.05
شركة موبي الصناعية10.9
(-0.46%) -0.05
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة34.38
(-1.21%) -0.42
شركة إتحاد مصانع الأسلاك17.75
(-0.22%) -0.04
بنك البلاد26.92
(0.37%) 0.10
شركة أملاك العالمية للتمويل10.05
(0.30%) 0.03
شركة المنجم للأغذية53.5
(1.90%) 1.00
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.38
(-0.18%) -0.02
الشركة السعودية للصناعات الأساسية59.55
(0.00%) 0.00
شركة سابك للمغذيات الزراعية149.9
(0.87%) 1.30
شركة الحمادي القابضة26.46
(-0.53%) -0.14
شركة الوطنية للتأمين12.9
(2.14%) 0.27
أرامكو السعودية27.6
(0.15%) 0.04
شركة الأميانت العربية السعودية14.21
(2.38%) 0.33
البنك الأهلي السعودي42.46
(0.28%) 0.12
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات35.9
(4.24%) 1.46
الرياضة

شراكة إستراتيجية تغير تسمية مركز تدريبات نيوكاسل وأكمام التدريب

خالد دغريري
خالد دغريري من جدة
الخميس 2 أبريل 2026 18:58 |1 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
وقع نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي اتفاقية شراكة إستراتيجية متعددة السنوات مع شركة "KNOX Hydration"، العلامة التجارية المتخصصة في مجال منتجات الترطيب.

وبموجب هذه الشراكة، سيتم تغيير الاسم الرسمي لمركز تدريبات النادي في "دارسلي بارك" ليصبح "The KNOX" ابتداء من الأول من يوليو 2026، كما تتضمن الاتفاقية، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ النادي، وضع شعار الشركة كراعي على أكمام ملابس التدريب لفرق الرجال والسيدات وأكاديمية الشباب.

Thu, 15 2026

كسر القواعد السائدة

ديفيد هوبكنسون، الرئيس التنفيذي لنيوكاسل يونايتد، قال "نحن سعداء بالترحيب بـ KNOX Hydration كشريك عالمي، طموحنا المشترك هو كسر القواعد السائدة والوصول إلى القمة في مجالاتنا".

وأضاف "هذه ليست مجرد رعاية تسويقية، بل شراكة تركز على الأداء، حيث سنوفر للاعبينا أفضل أدوات النجاح مع دفع النمو التجاري اللازم للمنافسة في أعلى المستويات".

صعود العلامة التجارية

جون شايفر، الرئيس التنفيذي للشركة، أعرب عن اعتزازه بالشراكة مع نادٍ عريق كنيوكاسل، مؤكداً أن "مسار النادي التصاعدي وطموحات قيادته الجديدة تتماشى تماماً مع الصعود السريع لعلامة KNOX التجارية".

ومن المقرر أن تبدأ الشراكة فعلياً هذا الصيف، بالتزامن مع افتتاح النادي لتوسعة ضخمة في مرافق الأداء الخاصة به، والتي ستشهد زيادة في مساحة المبنى بنسبة تتجاوز 50%، بهدف دمج خبرات KNOX في التغذية عالية الأداء ضمن البيئة اليومية للاعبين لدعم عمليات الاستشفاء والرفع من كفاءة الأداء البدني.

التعريفات
نيوكاسلصندوق الاستثمارات العامة السعوديالدوري الإنجليزيرعايةكرة القدم
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية