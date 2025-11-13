الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الثلاثاء, 18 نوفمبر 2025 | 27 جُمَادَى الْأُولَى 1447
الرياضة

وقّعت شركة الخطوط السعودية للشحن، الناقل الوطني الرائد في قطاع الشحن الجوي ومنتدى الاستثمار الرياضي، المنصة البارزة للفعاليات والمؤتمرات المتخصصة في القطاع الرياضي، اليوم، مذكرة تفاهم إستراتيجية تهدف إلى تطوير خدمات الشحن واللوجستيات للقطاع الرياضي، وتعزيز المحتوى المحلي.

وتضع المذكرة إطارًا شاملًا للتعاون بين الجانبين، يستند إلى خبرة "السعودية للشحن" الممتدة في حلول الشحن الجوي، وتجربة المنتدى الرائدة في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، بما يضمن توفير الدعم اللوجستي المتكامل للفعاليات المستقبلية، وتفعيل الحملات الترويجية المشتركة، والمشاركة في المناسبات والأنشطة ذات الصلة.

وتسعى الشراكة إلى تبادل الخبرات والمعرفة، وتطوير حلول لوجستية مبتكرة تلبي متطلبات القطاع الرياضي المتنامي، وتسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق تطلعات العملاء. وبموجب المذكرة، يلتزم الطرفان بدعم إقامة شراكات إستراتيجية مع الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة، وفتح آفاق جديدة للتعاون داخل القطاع الرياضي، كما ستشارك "السعودية للشحن" بخبراتها في الجلسات وورش العمل التابعة للمنتدى، لتسليط الضوء على الدور المحوري الذي تؤديه الخدمات اللوجستية في دعم نجاح الفعاليات والبطولات الرياضية محليًا ودوليًا.

القطاع الرياضي في السعودية يشهد نموًا متسارعًا

نائب الرئيس للإستراتيجية وتطوير الأعمال بشركة الخطوط السعودية للشحن، هاشم الشريف، قال "تمثّل هذه الشراكة خطوة محورية نحو تعزيز البنية التحتية اللوجستية للقطاع الرياضي في المملكة، الذي يشهد نموًا متسارعًا، ويسعدنا تقديم حلول متخصصة وآمنة عبر خدماتنا، سواء لنقل سيارات السباقات أو المعدات الرياضية الحساسة، مستفيدين من تنوع أسطولنا وخبرة طواقمنا".

وأضاف: "نهدف بالعمل جنبًا إلى جنب مع المنتدى إلى تطوير خدمات نوعية تدعم المحتوى المحلي، وتسهم في تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية 2030".

الرئيس التنفيذي لمنتدى الاستثمار الرياضي، إبراهيم البكري، قال "تعكس هذه الشراكة مع شركة الخطوط السعودية للشحن التزامنا في المنتدى بخلق منظومة متكاملة لدعم قطاع الرياضة، ليس فقط من خلال الفعاليات والمؤتمرات، بل أيضًا عبر البنية التحتية والخدمات اللوجستية التي تُعد ركيزة أساسية لنجاح أي حدث رياضي".

ويفتح هذا التعاون آفاقًا جديدة لتمكين القطاع الرياضي من الوصول إلى مستويات أعلى من الاحترافية، وتعزيز مكانة المملكة وجهة رائدة للاستثمار والفعاليات الرياضية العالمية، بما يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030. 

