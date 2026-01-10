سيمينيو أغلى الصفقات بـ72 مليون يورو وماتياس للأهلي الـ12 عالميا

أصبح انتقال اللاعب الغاني أنطوان سيمينيو من بورنموث إلى مانشستر سيتي الأغلى (72 مليون يورو) بعد مرور 10 أيام على افتتاح فترة الانتقالات الشتوية 2026.

سوق الانتقالات شهدت حتى الآن انتقال أكثر من 1200 لاعب على مستوى العالم حيث يبلغ عدد اللاعبين المحترفين في جميع الدوريات العالمية ما يصل إلى 128,876 لاعبا.

كاستيلانوس انتقل إلى وست هام بـ 29 مليونا

في حين تصدر سيمينيو قائمة اللاعبين الأغلى المنتقلين نجد انتقال اللاعب الويلزي برينان جونسون من توتنهام إلى كريستال بالاس مقابل 40 مليون يورو، المهاجم الأرجنتيني تاتي كاستيلانوس انتقل من نادي لاتسيو الإيطالي إلى نادي وست هام يونايتد الإنجليزي مقابل 29 مليون يورو، فنربخشة التركي تعاقد مع الفرنسي ماتيو غندوزي من لاتسيو الإيطالي مقابل 28 مليون يورو، الهولندي كينيث تايلور انتقل من أياكس إلى لاتسيو الإيطالي مقابل 16.8 مليون يورو، والصربي بيتر راتكوف أخيراً من نادي ريد بول سالزبورج النمساوي إلى نادي لاتسيو الإيطالي مقابل 13 مليون يورو، بحسب موقع ترانسفير ماركت.

ماتياس أغلى صفقة في الميركاتو السعودي

لا يزال ضم نادي الأهلي للاعب البرازيلي ريكاردو ماتياس مهاجم إنترناسيونال مقابل نحو 10 ملايين يورو، هو أكبر صفقة سعودية في فترة الانتقالات الشتوية 2026 حيث تأخر انطلاق الفترة إلى الخامس من يناير الحالي كما أنها تحتل المركز الـ 12 عالميا.

الأهلي أعلن التعاقد مع المهاجم البرازيلي البالغ من العمر 19 عاما، بعقد يمتد حتى 2030، حيث ينتظر أن يتم قيده بدلا عن البلجيكي ماثيو دامس الذي تم التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

دوري روشن الـ 5 عالميا 2025

حل دوري روشن السعودي لكرة القدم في المركز الـ5 عالميا خلال فترة الانتقالات الشتوية الموسم الماضي بإجمالي 202.1 مليون دولار، وفقا لتقرير الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتصدرت الأندية الإنجليزية قوائم الفرق الأكثر إنفاقاً على رسوم الانتقالات بإجمالي 621.6 مليون، وتليها أندية ألمانيا (295.7 مليون)، ثم إيطاليا (223.8 مليون)، وفرنسا (209.7 مليون)، والسعودية (202.1 مليون).

2.3 مليار دولار قيمة انتقالات الشتاء الماضي

وأنفقت الأندية 2.35 مليار دولار على رسوم الانتقالات خلال فترة الانتقالات الشتوية 2025 ما يمثل ارتفاعاً 57.9% مقارنة بالفترة نفسها في 2024، وأعلى 47.1% مقارنة بالرقم القياسي السابق المسجل في 2023، حيث أجرت الأندية 5863 انتقالاً دولياً في كرة القدم الاحترافية للرجال، وهو ما يشكل أكبر عدد انتقالات في الفترة الشتوية، وزيادة 20% تقريباً مقارنة بالفترة نفسها من 2024











