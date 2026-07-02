اقتربت سكاي إيطاليا من تحقيق الربحية بعدما خفضت خسائرها الصافية إلى 176 مليون يورو خلال عام 2025، بالتزامن مع ارتفاع إيراداتها إلى 2.418 مليار يورو، في استمرار لتحسن الأداء المالي ضمن خطة إعادة الهيكلة التي تستهدف إنهاء الخسائر بحلول 2026، وفقًا لصحيفة ItaliaOggi، ونقلًا عن موقع Calcio e Finanza.

إيرادات متنامية

ارتفعت إيرادات سكاي إيطاليا إلى 2.418 مليار يورو خلال 2025، بزيادة 3% مقارنة بالعام السابق، وبأكثر من 300 مليون يورو مقارنة بعام 2022، مدفوعة بنمو الاشتراكات وخدمات الاتصالات.

في المقابل، تقلصت الخسارة الصافية إلى 176 مليون يورو، مقارنة بـ 258 مليون يورو في 2024، بعدما بلغت 739 مليون يورو في 2022، في استمرار لمسار التعافي الذي بدأ منذ إطلاق خطة إعادة الهيكلة.

تحسن تشغيلي

استقرت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) عند نحو 176 مليون يورو، بينما سجلت الأرباح التشغيلية (EBIT) خسارة قدرها 222 مليون يورو، متأثرة باستمرار إهلاكات استثمارات البنية التحتية، خاصة في مشروع Sky Wifi، التي بلغت نحو 400 مليون يورو.

وعاد التدفق النقدي الحر إلى المنطقة الإيجابية مسجلًا 59 مليون يورو، مقارنة بعجز بلغ 77 مليون يورو في 2024، و531 مليون يورو في 2023.

تنويع الإيرادات

ظل نشاط الاشتراكات المنزلية أكبر مصدر للدخل بإيرادات بلغت 1.727 مليار يورو، بزيادة 3.7% على أساس سنوي، فيما ارتفعت الإيرادات الإعلانية إلى 248.6 مليون يورو.

وسجلت خدمات الاتصالات، التي تشمل Sky Wifi وSky Mobile، أعلى معدل نمو، بعدما ارتفعت إيراداتها إلى 234.8 مليون يورو، بزيادة 16.5%، في إطار إستراتيجية تنويع مصادر الإيرادات.

في المقابل، تراجعت إيرادات خدمات الدفع مقابل المشاهدة، ومبيعات الأجهزة، وإعادة بيع المحتوى، مع انخفاض حاد في مبيعات أجهزة Sky Glass.

ضغوط التكاليف

بقيت حقوق البث أكبر بند في مصروفات التشغيل، إذ ارتفعت إلى 997.9 مليون يورو، تلتها تكاليف الموظفين عند 221.4 مليون يورو، ثم تكاليف الوصول إلى الشبكات التي زادت إلى 156.4 مليون يورو مع توسع أنشطة الاتصالات.

نتائج القابضة

على مستوى سكاي إيتاليان هولدينجز، ارتفعت الإيرادات الموحدة إلى 2.44 مليار يورو، بينما زادت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 221 مليون يورو.

كما تقلصت خسائر الشركة القابضة إلى 170 مليون يورو من 302 مليون يورو في العام السابق، مع تسجيل سيولة نقدية بلغت 53 مليون يورو.

ورغم التحسن، خفضت الشركة القيمة الدفترية لاستثمارها في سكاي إيطاليا بنحو 172 مليون يورو، لتصل إلى 1.903 مليار يورو، مع استمرار فجوة تتجاوز مليار يورو مقارنة بصافي حقوق الملكية، تتوقع الإدارة معالجتها ضمن خطتها الصناعية للفترة 2026-2030.