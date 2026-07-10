كشف ميروسلاف كلوزه أسطورة كرة القدم الألمانية، عن كواليس مكالمة هاتفية مؤثرة للغاية ـ حسب وصفه ـ جمعته بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد أن نجح الأخير في كسر رقمه القياسي ليصبح الهداف التاريخي لبطولات كأس العالم.

وأوضح كلوزه، الذي يتولى حالياً تدريب نادي إف سي نورنبرج في دوري الدرجة الثانية الألماني، أن مدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني كان خلف هذه اللفتة الإنسانية، حيث تربط كلوزه وسكالوني زمالة قديمة وتواصل مستمر منذ أن كانا زميلين في صفوف نادي لاتسيو الإيطالي، وهو ما استغله سكالوني لترتيب الاتصال فورا عندما عادل ميسي الرقم القياسي.

وقال بطل العالم لعام 2014 خلال حدث نظمه ناديه الألماني "ميسي ظاهرة لا تصدق، لقد التقينا في الملعب عدة مرات في الماضي، وكان الاحترام والود دائماً يجمعنا، لكن هذه المكالمة كانت المرة الأولى التي نتحدث فيها المطولاً، لقد أخبرني أنه سيرسل لي قميصاً موقعاً منه".

وتأتي هذه المكالمة لتعكس متانة العلاقات والروح الرياضية العالية بين الطرفين، رغم المرارة التاريخية التي تجرعها ميسي أمام ماكينات ألمانيا، حيث التقى النجمان وجهاً لوجه في 3 نسخ متتالية (2006، 2010، ونهائي 2014)، وانتهت جميعها لمصلحة الألمان.

كما أشار كلوزه إلى أنه يتابع باهتمام الصراع الثنائي المشتعل على عرش الهدافين التاريخيين؛ حيث يتربع ميسي (39 عاماً) في الصدارة برصيد 21 هدفاً، بعد تسجيله 8 أهداف في النسخة الحالية، كان آخرها هدف التعادل الحاسم أمام مصر (3-2) في ثمن النهائي، بعد أن استهل البطولة بهاتريك تاريخي أمام الجزائر عادل به رقم كلوزه (16 هدفاً).

في المقابل، يواجه ميسي مطاردة شرسة من الفرنسي كيليان مبابي الذي يمتلك 19 هدفاً في رصيده التاريخي، مع وجود فرصة سانحة للمهاجم الفرنسي لتقليص الفارق أو انتزاع الصدارة مؤقتاً، عندما يواجه منتخب بلاده نظيره المغربي مساء اليوم الخميس في موقعة دور ربع النهائي.