سعود عبد الحميد .. أول سعودي تبلغ قيمته السوقية 9 ملايين يورو

أصبح اللاعب الدولي سعود عبد الحميد، لاعب فريق لانس الفرنسي المعار من روما الإيطالي، أول لاعب كرة قدم سعودي تصل قيمته السوقية لـ 9 ملايين يورو، وفق التحديث الجديد لموقع "ترانسيفير ماركت".

التحديث الأخير للموقع العالمي، شهد قفزة قياسية في القيمة السوقية للاعب السعودي البالغ 26 عاما، بزيادة 4 ملايين يورو دفعة واحدة في قيمته، لتقفز من 5 إلى 9 ملايين يورو بنسبة 80%.

ويلعب سعود عبد الحميد في مركز الظهير الأيمن، وهو المحترف الوحيد أوروبيا في قائمة الأخضر السعودي المشاركة في مونديال 2026، حيث بدأ مسيرته في الفئات السنية لنادي الاتحاد وصعد للفريق الأول عام 2018، ثم انتقل إلى الهلال مطلع 2022.

وبدأت مسيرة اللاعب السعودي في الملاعب الأوروبية، في صيف 2024 عندما انتقل إلى روما الإيطالي لمدة عام، ومنه إلى لانس الفرنسي حيث صنع التاريخ كأول سعودي يتوج بلقب في الدوريات الخمسة الكبرى (كأس فرنسا 2026).

ووسّع عبد الحميد الفارق بشكل كبير مع أقرب ملاحقيه من النجوم المحليين؛ حيث حلّ فراس البريكان مهاجم الأهلي في المرتبة الثانية تاريخياً بـ 6 ملايين يورو، مصعب الجوير لاعب وسط القادسية (4.5 ملايين يورو)، سالم الدوسري (3.2 ملايين يورو) وذلك عام 2021، يليه سلطان الغنام لاعب النصر 3 ملايين يورو وذلك في عام 2022، وفيصل الغامدي لاعب الاتحاد (2.5 مليون يورو).