ساوثهامبتون يخرق اللوائج وقد يغرم بـ 200 ألف جنيه إسترليني

وجهت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم تهمة إلى نادي ساوثهامبتون بخرق لوائح الرابطة، بعد اتهامه بالتجسس على حصة تدريبية لفريق ميدلسبره قبل مواجهة الفريقين في قبل نهائي ملحق الصعود في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب".

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن رابطة الدوري الإنجليزي تلقت شكوى من ميدلسبره بشان مزاعم تتعلق بقيام شخص مرتبط بساوثهامبتون بتصوير تدريبات الفريق بشكل غير مصرح به، قبل مباراة الذهاب المقررة السبت على ملعب ريفرسايد.

توجيه اتهام إلى نادي ساوثهامبتون بخرق لوائح الرابطة

وأعادت الواقعة إلى الأذهان حادثة سابقة عندما فرضت الرابطة غرامة قدرها 200 ألف جنيه إسترليني على ليدز يونايتد بسبب التجسس على تدريبات ديربي كاونتي قبل مباراة بين الفريقين في يناير 2019.

وذكر بيان لرابطة الدوري الإنجليزي: "تم اليوم توجيه اتهام إلى نادي ساوثهامبتون بخرق لوائح الرابطة، وستتم إحالة القضية إلى لجنة تأديبية مستقلة".

وأضاف البيان: "جاء ذلك عقب طلب من الرابطة للحصول على ملاحظات النادي بعد شكوى من ميدلسبره تتعلق بمزاعم تصوير غير مصرح به داخل ملكية خاصة، قبل مواجهة الفريقين في ذهاب قبل نهائي ملحق الصعود في دوري تشامبيونشيب السبت".

الاتهامات تتعلق باللائحتين الـ 3 والـ 4 من لوائح الرابطة

وأكمل البيان: "تتعلق الاتهامات باللائحتين التاليتين: اللائحة 3 و4 من لوائح الرابطة، التي تلزم الأندية بالتعامل مع بعضها بعضا بأقصى درجات حسن النية، واللائحة 127 التي تحظر على أي ناد مراقبة أو محاولة مراقبة تدريبات ناد آخر خلال 72 ساعة قبل المباراة المقررة بينهما".

وتابع: "بموجب لوائح الرابطة، يحق لساوثهامبتون عادة مهلة 14 يوما للرد على الاتهامات، لكن نظرا لطبيعة القضية، ستطلب الرابطة من اللجنة التأديبية المستقلة تقليص فترة الرد وتحديد جلسة استماع في أقرب وقت ممكن".

وختم: "لن تصدر الرابطة أي تعليق إضافي طالما أن الإجراءات لا تزال جارية".



