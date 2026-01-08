ريتيجي انخفاض وانفراد .. ومعادلة قيمة أغلى 11 لاعبا في أنديتهم

مع انطلاق فترة التسجيل الشتوية، انفرد الإيطالي ماتيو ريتيجي مهاجم نادي القادسية، بصدارة أغلى اللاعبين قيمة سوقية في دوري روشن السعودي بـ40 مليون يورو، وفقا لآخر تحديث لموقع ترانسفير ماركت العالمي الصادر قبل نهاية 2025.

وتبلغ القيمة السوقية للدوري السعودي نحو 1.08 مليار يورو، حيث يتصدر الهلال القائمة بـ192.1 مليون، يليه الأهلي (172 مليونا)، ثم الاتحاد (140.3 مليون)، فالنصر (138.1 مليون)، والقادسية (120.4 مليون).

ورغم الانخفاض، فك ريتيجي الشراكة مع المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز (الهلال) بعد أن بلغ كل منهما 45 مليون يورو مطلع الموسم الحالي، فيما تعادلت قيمته السوقية مع مجموع 11 لاعبا يعدون الأغلى في أنديتهم.

نونيز ثانيا

وعند استعراض اللاعبين الأغلى في أنديتهم، يحل نونيز ثانيا بقيمة سوقية بلغت 35 مليون يورو، بفارق 7 ملايين عن الفرنسيين موسى ديابي (الاتحاد)، وإنزو ميلوت (الأهلي) بـ7 ملايين.

وبفضل تألقه وتسجيله 13 هدفا في صدارة الهدافين مع مواطنه كريستيانو رونالدو (قبل لقاء القادسية)، ارتفعت قيمة البرتغالي جواو فيليكس (النصر) السوقية نحو 5 ملايين يورو، لتصبح 25 مليونا في المركز الرابع.

ويعد الفرنسي ناثان زيزي الأغلى في نيوم بـ18 مليونا، وكذلك الإنجليزي جوش براونهيل مع الشباب بـ10 ملايين.

11 لاعبا

بـ40 مليونا، يتعادل ريتيجي مع مجموع قيمة 11 لاعبا الأغلى في أنديتهم، وهم: موسى ديمبلي مع الاتفاق (7.5 مليون)، موسى بارو مع التعاون (7 ملايين)، زيدو يوسف مع الفتح (5.5 مليون)، فاشيون ساكالا مع الفيحاء (3.8 مليون)، وخوان بابلو كوزاني مع الخلود (3.5 مليون).

إضافة إلى خيسوس ميدينا مع ضمك، وتوزي مع الرياض (2.5 مليون لكل واحد منهما)، برونو فاريلا مع الحزم، وخالد ناري مع الأخدود ولازارو مع النجمة بمليوني يورو لكل واحد منهم، وفورتونيس مع الخليج (1.8 مليون).