الأربعاء, 14 يناير 2026 | 25 رَجَب 1447
الرياضة

ريال مدريد يضرب موعدا مع برشلونة في نهائي السوبر الإسباني

خالد دغريري
خالد دغريري من جدة
الجمعة 9 يناير 2026 0:42 |1 دقائق قراءة
ريال مدريد يضرب موعدا مع برشلونة في نهائي السوبر الإسباني

تأهل فريق ريال مدريد لكرة القدم إلى نهائي كأس السوبر الأسباني بعد تجاوزه عقبة أتلتيكو مدريد بنتيجة (1/2) في لقاء الدور نصف نهائي من البطولة والتي تقام أحداثها على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

سجلت أهداف ريال مدريد بواسطة كلاً من الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي والبرازيلي رودريجو دو جوس، فيما سجل هدف أتلتيكو مدريد الوحيد عن طريق النرويجي ألكسندر سورلوث.

وضرب ريال مدريد موعداً مع نظيره برشلونة في نهائي البطولة الأحد المقبل بعد أن تأهل الأخير إليها بعد تجاوزه أتلتيك بلباو بنتيجة (0/5).

تمنح بطولة كأس السوبر الإسباني مبالغ مالية ضخمة للأندية الـ4 المشاركة، حيث يحصل الاتحاد الإسباني لكرة القدم على إجمالي 51 مليون يورو، يخصص منها 26 مليون يورو لدعم كرة القدم وتطوير دوريات الدرجات الأولى والثانية والثالثة.

وفي النسخة الحالية، يحصل قطبا الكرةالإسبانية، ريال مدريد بقيادة تشابي ألونسو وبرشلونة بقيادة الألماني هانسي فليك، على الحصة الأكبر بمبلغ ثابت قدره 6 ملايين يورو لكل منهما نظير المشاركة فقط.

وفي المقابل، ضمن أتلتيكو مدريد الحصول على أكثر من مليوني يورو، كما أن حصة أتلتيك بلباو قريبة من هذا الرقم، بعد زيادة القيمة الإجمالية التي حصل عليها في نسخة 2025 من كأس السوبر، والتي بلغت مليونا و800 ألف يورو.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، تمنح البطولة مكافآت إضافية بخلاف المبالغ الثابتة،، إذ يحصل البطل على مليوني يورو، مقابل مليون و500 ألف يورو للوصيف، فيما يحصل الخاسران في الدور قبل النهائي على جائزة تقترب من مليون يورو.

