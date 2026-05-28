"رونالدو" يقود منصة رابطة الدوري السعودي لـ 74 مليون مشاهدة

حافظ مقطع فيديو "هل عمره حقاً 40 عاماً؟، مقصية رونالدو الجنونية وملخص النصر والخليج" على منصة "يوتيوب" الرسمية لرابطة الدوري السعودي، صدارة قائمة المقاطع الأكثر مشاهدة في تاريخ القناة، محققاً 7.6 مليون مشاهدة خلال 6 أشهر من نشره، وفقا لرصد "الاقتصادية" على منصة البحث الشهيرة.

وسجلت المنصة الرقمية الرسمية للرابطة، أكثر من 30 مقطعا باللغة العربية والإنجليزية، وصل عدد مشاهداتها مليون مشاهدة وأكثر، كسرت به حاجز الـ 74.1 مليون مشاهدة.

الحملة الترويجية الوطنية للرابطة قبل أكثر من عام، وحملت عنوان "مدينتك ناديك" حققت الرقم الثاني في قائمة الأكثر مشاهدة بـ 7.4 مليون مشاهدة، فيما نال تتويج النصر بلقب دوري روشن السعودي أمام ضمك ورغم نشرة قبل 5 أيام المركز الثالث في القائمة وتجاوز عدد مشاهديه الـ 4.7 مليون مشاهد.

أظهر الرصد الإحصائي أن البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر، كان القاسم المشترك في نحو 80% من المقاطع المليونية، أبرزها تقرير تسجيله أهدافه رقم 966 و967، وتخطيه حاجز الـ 100 مساهمة تهديفية مع النصر إضافة لتسجيله أولى أهدافه بعد تجاوزه سن الـ 41 عاماً.

ووثق رصد "الاقتصادية" المواد المرئية التأثير الفوري للصفقات الجديدة، ومنها الثنائية البرتغالية بين رونالدو وجواو فيليكس الذي سجل (هاتريك) في أول ظهور له، إلى جانب الحضور القوي للفرنسي كريم بنزيما مع نادي الاتحاد.

وفي الجانب الاستثماري، عكس العائد الرقمي نجاح الرعاية التجارية للدوري، حيث برز اسم الشريك الإستراتيجي "تويوتا" كعلامة ثابتة في عناوين الملخصات الأكثر تداولاً، إلى جانب الهوية الترويجية لـ "روح السعودية ـ Visit Saudi".

وتضم قناة الدوري السعودي للمحترفين أكثر من 745 ألف مشترك وما يزيد على 5.7 ألف فيديو، باتت تشكل إحدى أهم الواجهات الرقمية الرياضية في الشرق الأوسط، مستفيدة من الطفرة الكبيرة والأسماء العالمية التي استقطبتها الأندية السعودية.