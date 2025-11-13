ارتدى البرتغالي كريستيانو رونالدو ساعة فاخرة تُقدر قيمتها بـ 1.2 مليون يورو خلال مقابلته مع الصحفي بيرس مورجان هذا الأسبوع، وفقا لموقع "سبورتيون".

اللاعب، الحائز على جائزة الكرة الذهبية 5 مرات، والبالغ من العمر 40 عامًا، ارتدى ساعة "جاكوب آند كو توين توربو فيوريوس باغيت" على معصمه.

هذه الساعة المصنوعة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا مرصعة بـ 344 ماسة مقطوعة بشكل باغيت.

وهي واحدة من 18 ساعة فقط موجودة حول العالم، ما يجعل لاعب كرة القدم البرتغالي واحدًا من القلائل الذين يمتلكون هذه الساعة الاستثنائية.

تتميز الساعة بمكرر دقائق عشري وتوربيونين ثلاثيي المحور، وهما آليتان مصممتان لتعزيز دقة صناعة الساعات.

اللاعب الملياردير يمتلك 40 سيارة فاخرة

وبحسب الموقع، يتقاضى رونالدو منذ انضمامه إلى نادي النصر نحو 488,000 يورو يوميا، كما حصل على مكافأة توقيع بقيمة 24.5 مليون يورو، وهو مبلغ قد يصل إلى 38 مليون يورو إذا وقّع عقده لعام ثانٍ.

لا يتردد المهاجم البرتغالي، الذي أصبح أول لاعب كرة قدم ملياردير وفقًا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، في التباهي بأسلوب حياته المترف.

ففي مقابلته التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة مع الصحفي البريطاني بيرس مورجان، تطرق رونالدو بشكل خاص إلى مجموعته التي تضم حوالي 40 سيارة فاخرة.

خلال هذه المقابلة، تحدث رونالدو أيضًا عن كأس العالم 2026، التي ستكون آخر بطولة دولية يشارك فيها.