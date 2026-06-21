رونالدو يتصدر قائمة أكثر لاعبي كأس العالم 2026 بحثاً على "جوجل"

تصدر قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة أكثر لاعبي كأس العالم 2026 بحثاً على محرك “جوجل”، بمتوسط تجاوز 10.1 مليون عملية بحث شهرياً خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، وفق دراسة أعدها مستشار التسويق الرقمي كريس لاس، اعتمدت على حجم البحث كمؤشر للقيمة التجارية والجاذبية الجماهيرية للاعبين على مستوى العالم.

وجاء البرازيلي نيمار في المركز الثاني بمتوسط 5.07 مليون عملية بحث شهرياً، بينما حل الأرجنتيني ليونيل ميسي ثالثاً بنحو 3.28 مليون عملية بحث.

مبابي بعد الثلاثي

رغم تصدره قائمة اللاعبين الفرنسيين من حيث الاهتمام الجماهيري، جاء كيليان مبابي في المركز الرابع عالمياً بمتوسط 3.13 مليون عملية بحث شهرياً.

وأسهم نجم ريال مدريد وقائد المنتخب الفرنسي في تعزيز الحضور الرقمي لمنتخب بلاده، الذي سجل نحو 10 ملايين عملية بحث شهرية تراكمية لجميع لاعبيه، ليحتل المركز الثالث بين المنتخبات المشاركة.

نجوم صاعدون ينافسون

أظهرت الدراسة أن عدداً من اللاعبين المشاركين للمرة الأولى في كأس العالم باتوا يحظون باهتمام جماهيري يقترب من نجوم اللعبة الكبار، إذ احتل البرازيلي رافينيا المركز الخامس بمتوسط 2.01 مليون عملية بحث شهرياً، متقدماً بفارق طفيف على التركي أردا غولر الذي جاء سادساً بنحو مليوني عملية بحث.

وفي المركز السابع جاء قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين بمتوسط 1.74 مليون عملية بحث شهرياً، تلاه مواطنه جود بيلينجهام في المركز الثامن بنحو 1.63 مليون عملية بحث.

أما السويدي فيكتور جيوكيريس فحل تاسعاً بمتوسط 1.62 مليون عملية بحث شهرياً، فيما أكمل البرازيلي الشاب إندريك قائمة العشرة الأوائل بمتوسط 1.55 مليون عملية بحث.

البرازيل والبرتغال تتصدران

على مستوى المنتخبات، سجلت البرتغال أعلى حجم بحث تراكمي بين جميع المنتخبات المشاركة بنحو 16.3 مليون عملية بحث شهرية، مستفيدة بشكل رئيسي من الشعبية الاستثنائية لرونالدو.

وجاءت البرازيل في المرتبة الثانية بنحو 15 مليون عملية بحث شهرياً، مدعومة بوجود ثلاثة لاعبين ضمن قائمة العشرة الأوائل هم نيمار ورافينيا وإندريك.

الحصة الأكبر للمهاجمين

بحسب الدراسة، استحوذ المهاجمون على النصيب الأكبر من اهتمام الجماهير عالمياً، بإجمالي 54.9 مليون عملية بحث شهرية موزعة على 242 لاعباً مهاجماً جرى تحليلهم.

ويقارن ذلك مع 32.2 مليون عملية بحث للاعبي خط الوسط و13.5 مليون عملية بحث للمدافعين، ما يعكس استمرار جاذبية اللاعبين أصحاب الأدوار الهجومية لدى الجماهير والمعلنين على حد سواء.