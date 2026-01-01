قال كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي ونادي النصر السعودي، إنه يغادر منافسات كأس العالم 2026 بضمير مرتاح تماما، مشيرا إلى أنه قدم كل ما يملك لقميص بلاده.

أضاف في تصريحات عقب توديع منتخب البرتغال رسميا لمنافسات المونديال من دور الـ 16 إثر الخسارة أمام نظيره الإسباني بهدف دون رد، أنه حقق ألقابا لم تكن موجودة قبل حقبته الكروية.

وتقدر القيمة السوقية للمنتخب الإسباني لكرة القدم نحو 1.22 مليار يورو، مقابل 1.01 مليار يورو للبرتغال، وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت".

تابع "كيف استيقظت اليوم؟ بالطريقة نفسها، بضمير مرتاح، لقد قدمت أفضل ما لدي، لقد فزت بلقبين مع البرتغال، قبل كريستيانو، لم تكن البرتغال قد فازت بأي لقب، لذا أنا سعيد".

استطرد "في الحقيقة فإن أكبر لقب فزت به مع المنتخب كان في عام 2016، الذي يملك بالنسبة لي نفس حجم وأهمية كأس العالم، بكل صراحة. لهذا السبب، أكرر، أرحل بضمير مرتاح، لقد بذلت قصارى جهدي، وهذا كل شيء. غدا سيكون يوما جديدا، والحياة تستمر".

ونجح رونالدو خلال هذه النسخة المونديالية في تعزيز أرقامه القياسية، حيث أصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يتمكن من التسجيل في ست نسخ مختلفة من بطولة كأس العالم.