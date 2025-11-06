أدرج المركز الدولي للدراسات الرياضية (CIES) البرتغالي روجر فرنانديز لاعب نادي الاتحاد، والتركي يوسف أكتشيشيك لاعب نادي الهلال من فرق دوري روشن السعودي ضمن قائمة الصاعدين، الذين لم يُكملوا الـ 20 من عمرهم، ويتمتعون بأعلى قيمة سوقية أو انتقالية.

وحل روجر (19 عاماً) الذي تبلغ قيمته التقديرية 27.9 مليون يورو (120.4 مليون ريال) بحسب الدراسة في المركز الـ 33 في القائمة، فيما جاء المدافع التركي (19 عاما) الذي تبلغ قيمته التقديرية 13.7 مليون يورو (95.1 مليون ريال) في 91 عالمياً.

وشملت الدراسة التي قدمت في الرابع من نوفمبر الجاري اللاعبون تحت 20 عامًا في الدوريات المحترفة الأعلى قيمة سوقية، واختارت 113 لاعبا صاعدا يلعبون في 25 دوريًا، و80 ناديًا حول العالم.

لامين لامال يتصدر المواهب بقيمة 350 مليون يورو

الدوري الإنجليزي وفق الدراسة، الأكثر تقديماً للمواهب (تحت 20 عاماً) بعدد 23 لاعبا متقدمًا على الدوري الألماني (16 لاعبا)، والدوري الفرنسي (11 لاعبا).

وتصدر القائمة الإسباني لامين يامال مهاجم برشلونة الإساني بقيمة تقديرية بلغت 350 مليون يورو)، البرازيلي إستيفاو ويليان لاعب تشيلسي الإنجليزي (118 مليون يورو)، الإسباني باو كوبارسي لاعب برشلونة الإسباني (113 مليون يورو)، الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو لاعب ريال مدريد الإسباني (102 مليون يورو).