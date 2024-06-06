الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأحد, 1 مارس 2026 | 12 رَمَضَان 1447
Logo
الرياضة

رواتب المدربين الأعلى أجرا تقفز 328%.. وسيميوني يتصدر

نايف العتيبي
الثلاثاء 24 فبراير 2026 12:41 |2 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
رواتب المدربين الأعلى أجرا تقفز 328%.. وسيميوني يتصدرسيميوني سجل رقما قياسا كأعلى المدربين دخلا بـ 40 مليون يورو قبل أن يتراجع.

فيما سجلت رواتب مدربي كرة القدم نموًا لافتًا منذ مطلع الألفية، مدفوعة بالتوسع الكبير في إيرادات الأندية، احتكر 4 مدربين قائمة الأعلى أجرا خلال 27 عاما، وفقا لموقع transfer news live.

بحسب البيانات، ارتفع سقف أجور المدربين الأعلى دخلًا من 7 ملايين يورو في عام 2000 إلى ذروة بلغت 40 مليون يورو في 2020، بزيادة تتجاوز 328% خلال عقدين.

الاستقرار التدريجي للسوق

قاد الاسكتلندي السير أليكس فيرجسون قائمة الأعلى أجرًا مطلع الألفية، حيث ارتفع راتبه من 7 ملايين يورو في 2000 إلى 9 ملايين يورو في 2004، بنمو سنوي متدرج يعكس استقرار السوق آنذاك مقارنة بالسنوات اللاحقة.

إقالة أموريم تكلف يونايتد 19.5 مليون إسترليني.

بعد حقبة فيرجسون .. الإقالات تكلف مانشستر يونايتد 125 مليون يورو

منذ رحيل السير أليكس فيرجسون عام 2013، فشل الشياطين الحمر في تحقيق...

Tue, 06 2026

قفزة البرتغالي مورينيو

مع صعود البرتغالي جوزيه مورينيو، دخلت الرواتب مرحلة تسارع واضحة، إذ ارتفع أجره من 10 ملايين يورو في 2005 إلى 15.5 مليون يورو في 2011، قبل أن يستقر عند 15 مليون يورو في 2012.

هذه الفترة شهدت إعادة تقييم لقيمة المدرب كأصل استثماري قادر على صناعة الفارق الرياضي والتجاري.

البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فنربخشة التركي خلال المؤتمر الصحافي. (الفرنسية)

10.5 مليون يورو تدخل مورينيو قائمة الأعلى أجرا في العالم

دخل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو قائمة المدربين الأعلى أجرا في...

Thu, 06 2024

طفرة ما بعد 2013

واصل الإسباني بيب جوارديولا الاتجاه الصاعد بين 2013 و2017، لترتفع رواتبه من 17 مليون يورو إلى 23 مليون يورو، مدعومة بارتفاع غير مسبوق في عقود النقل التلفزيوني، خصوصًا في الدوري الإنجليزي، وتزايد شهية المستثمرين لضخ رؤوس أموال في الأندية الكبرى.

جوارديولا الأكثر إنفاقا على اللاعبين بـ 2.1 مليار يورو.. ومدرب الهلال الـ 12

أصبحت صفقات لاعبي كرة القدم في نطاق 100 مليون يورو حدثا مألوفا مع...

Wed, 09 2024

أرقام غير مسبوقة لسيميوني

منذ 2018، تصدر الأرجنتيني دييجو سيميوني القائمة بأرقام غير مسبوقة، حيث قفز راتبه إلى 30 مليون يورو، ثم إلى 35 مليونًا في 2019، قبل أن يبلغ الذروة عند 40 مليون يورو في عامي 2020 و2021.

ورغم خفض راتبه إلى 34 مليون يورو في 2022 ضمن إجراءات مالية أعقبت جائحة «كوفيد-19»، استمر في صدارة القائمة حتى 2026، مع تراجع تدريجي إلى 30 مليون يورو، ما يعكس توجهًا لإعادة ضبط الهياكل المالية في بعض الأندية الأوروبية.

المدرب الإيطالي سيميوني إنزاجي.

سيميوني يتصدر قائمة المدربين الأعلى أجرا رغم التخفيض .. إنزاجي يتفوق عليه براتب الهلال

يُقدّر المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني مكافأة الولاء التي يحصل...

Wed, 08 2025

موجات ارتفاع للرواتب

تعكس هذه الأرقام التحول في نموذج أعمال كرة القدم، حيث بات المدرب عنصرًا محوريًا في تعظيم القيمة السوقية للنادي، وجذب الاستثمارات، ورفع الإيرادات التجارية.

ومع استمرار نمو القطاع عالميًا، يتوقع أن يبقى سقف الرواتب عرضة لموجات ارتفاع جديدة، خصوصًا في ظل التنافس بين الأندية المدعومة برؤوس أموال سيادية وصناديق استثمار عالمية.

التعريفات
كرة القدمكرة القدم الأوروبيةمدربدوري أبطال أوروبايويفا
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية